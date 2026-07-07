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Das DOGE-Ministerium endete am 4. Juli offiziell nach 18 Monaten, doch der Dogecoin-Kurs notiert bei nur $0,077 ohne jede Reaktion. Der Token hat 55% von seinem Jahreshoch verloren, obwohl die SEC und CFTC Dogecoin im März 2026 als digitale Ware eingestuft haben. Der kritische Support bei $0,072 ist die letzte Linie, bevor ein tieferer Rückgang in Richtung $0,05 bis $0,06 droht. Changelly sieht den Juli-Durchschnitt bei $0,0794, ein Wert, der bei Anlegern kaum Begeisterung auslöst. Musks und Saylors Posts am Unabhängigkeitstag befeuerten die Bitcoin-Spekulation, nicht den Dogecoin-Kurs selbst. Die Dogecoin Prognose für den Rest des Jahres bleibt verhalten, mit einem Basisziel nahe $0,15 und einer bullischen Obergrenze bei $0,22. Kein großes Prognosemodell erwartet einen Anstieg auf $1 in 2026, da dafür eine Vervierzehnfachung nötig wäre. Während DOGE Richtung sucht, fließt Kapital in Presale-Projekte mit deutlich engeren Zeitfenstern bis zum Börsenlisting. Dieser Artikel analysiert die Kräfte hinter der Dogecoin Prognose und zeigt, warum ein Presale daneben Aufmerksamkeit verdient.

Dogecoin Prognose nach dem Ministerium: Commodity-Status, ETF und fehlende Käufer

Das Department of Government Efficiency endete am 4. Juli planmäßig, nachdem Gründer Elon Musk die Initiative bereits im Mai 2025 verlassen hatte, wie Yahoo Finance berichtet. Trump hatte das Ministerium im Januar 2025 mit dem Ziel gegründet, Staatsausgaben um zwei Billionen Dollar zu senken. Die Ergebnisse blieben mit $215 Milliarden an behaupteten Einsparungen weit hinter dieser Zielvorgabe zurück. Die Namensübereinstimmung mit dem DOGE-Token trieb Ende 2024 eine Kursrallye von über 300%, doch dieser politische Rückenwind ist vorbei. Die SEC und CFTC stuften Dogecoin im März 2026 als digitale Ware ein und gaben dem Token regulatorische Klarheit.

Im Januar 2026 startete 21Shares TDOG als erster Spot-Dogecoin-ETF mit Unterstützung der Dogecoin Foundation, wie Changelly berichtet. Trotz ETF und Commodity-Status handelt DOGE bei $0,077, ganze 55% unter dem 52-Wochen-Hoch von $0,48. Das TDOG-Vermögen liegt bei nur $20 Millionen, weit entfernt von den Milliarden-Zuflüssen der Bitcoin-ETFs in der ersten Woche. Changelly prognostiziert für Juli einen Durchschnittskurs von $0,0794 mit einem Tief bei $0,0752 und einem Hoch bei $0,0836. Der Fear-and-Greed-Index steht bei 21 und signalisiert extreme Angst am gesamten Kryptomarkt.

Die Dogecoin Prognose sieht ein Basisziel von $0,15 und ein bullisches Szenario von $0,22, abhängig von frischen Katalysatoren wie der Zahlungsintegration auf X. Ein Anstieg auf $1 würde eine Vervierzehnfachung erfordern, und kein großes Prognosemodell rechnet damit für 2026. Musks und Saylors Posts am 4. Juli deuteten eher auf Bitcoin als neues Reform-Narrativ hin als auf eine Rückkehr des DOGE-Hypes. Falls Bitcoin sich erholt und Altcoins mitzieht, könnte DOGE als Nächstes $0,11 testen und damit die Prognose bestätigen. Der Support bei $0,072 bleibt die entscheidende Marke, unter der ein Rückgang auf $0,05 wahrscheinlich wird. Bei einer Marktkapitalisierung von $12 Milliarden bleibt der Spielraum für große Gewinne begrenzt, und genau deshalb schauen Anleger auf Einstiege mit offenem Listing-Abstand.

Pepeto: Der Meme-Coin-Handelsplatz, der Kapital vom Large-Cap-Markt abzieht

Die Dogecoin Prognose zeigt Potenzial auf dem Papier, doch die Distanz zwischen aktuellem Kurs und den Zielmarken bietet kleinen Einstiegen wenig Spielraum. Ein Presale-Projekt bietet genau den Abstand zwischen Einstiegspreis und Börsenlisting, den DOGE in dieser Phase nicht liefern kann. Dieses Fenster zieht Kapital von Wallets an, die gezielt nach frühen Gelegenheiten mit großem Potenzial suchen.

Pepeto, ein Meme-Coin-Handelsplatz von einem ehemaligen Binance-Experten, zieht Kapital während eines Marktrückgangs an, weil er Cross-Chain-Transfers, Risikobewertung und Token-Swaps von einer Plattform aus ermöglicht. Diese Werkzeuge, die große Börsen hinter hohen Gebühren und aufwendigen Anmeldungen verbergen, stehen Pepeto-Haltern vom ersten Tag zur Verfügung. Die Cross-Chain-Bridge verschiebt Token zwischen Netzwerken, ohne dass Halter auf externe Dienste angewiesen sind. Die Risikobewertung prüft neue Token auf potenzielle Probleme, bevor ein Trade ausgeführt wird. Die offizielle Pepeto-Website zeigt Presale-Fortschritt und Roadmap-Updates, damit Halter jeden Schritt verfolgen können.

Was diesen Handelsplatz abhebt, ist die Tatsache, dass jedes Tool eine vollständige Prüfung durch SolidProof bestanden hat. Das Audit-Team von SolidProof verifizierte die gesamte Codebasis vor dem Presale-Start und schafft damit Vertrauen, das die meisten Meme-Coins nicht bieten. Halter können von Beginn an auf funktionierende Handelstools zugreifen, anstatt nur zu kaufen und zu warten. Dieser sofortige Nutzen macht den Einstieg gewichtiger als das Halten eines Large-Cap-Tokens im Abschwung.

Der aktuelle Presale-Preis liegt bei $0,0000001871, und mehr als $10 Millionen an Kapital flossen bereits von Wallets ein, die den Einstieg richtig bewerten. Mit 420 Billionen Token im Gesamtangebot folgt Pepeto dem Modell des ursprünglichen PEPE-Starts, und das erwartete Binance-Listing macht den Presale-Preis börsengehandelt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, dass Kapital schneller fließt, je enger das Listing-Fenster wird und der Zeitpunkt näher rückt. Dieses Tempo ist genau das Signal, das frühen PEPE-Haltern bestätigte, dass ihr Timing richtig war, bevor der Markt aufmerksam wurde.

Fazit

Die Dogecoin Prognose sieht nach Commodity-Urteil und Spot-ETF auf dem Papier besser aus, doch DOGE über $0,07 ist nicht der Ort für große Ergebnisse aus kleinen Einstiegen. Stunden früher dran zu sein macht den Unterschied zwischen einem Ergebnis, das alles verändert, und dem Zusehen. Das Presale-Fenster bei Pepeto ist jetzt noch offen, und das erwartete Binance-Listing bringt Presale-Haltern die Rendite, für die andere mehr zahlen. Die Wallets, die handeln, solange der Presale läuft, schreiben die Geschichte, die der Markt später liest. Diese Gelegenheit existiert nur so lange, wie der Presale-Preis unter dem erwarteten Listing-Kurs bleibt. Wer die Dogecoin Prognose verfolgt und den stärkeren Einstieg sucht, findet ihn auf der offiziellen Pepeto-Website.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was sagt die Dogecoin Prognose für Juli 2026?

Die meisten Modelle sehen DOGE zwischen $0,07 und $0,09 für Juli, wobei $0,072 als entscheidender Support gilt. Die Dogecoin Prognose für das Gesamtjahr zeigt ein Basisziel nahe $0,15, und kein großes Modell erwartet $1 für 2026. Ein Bruch unter den Support öffnet den Weg in Richtung $0,05 bis $0,06.

Bietet ein Presale bessere Renditen als die Dogecoin Prognose?

Die Distanz zwischen Presale-Einstieg und Börsenlisting bietet Renditen, die der Bereich der Dogecoin Prognose in diesem Zeitfenster nicht erreichen kann. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Presale-Fortschritt und den Einstiegspreis vor dem erwarteten Binance-Listing.