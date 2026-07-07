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OLX Group ernennt Andrew Garrihy zum neuen Chief Marketing Officer



07.07.2026 / 16:25 CET/CEST

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AMSTERDAM, 6. Juli 2026 /PRNewswire/ -- OLX Group (OLX), ein weltweit führender Anbieter digitaler Marktplätze mit täglich fast 60 Millionen Kleina nzeigen in sieben Märkten, ernennt Andrew Garrihy zum Chief Marketing Officer Andrew tritt dem Führungsteam bei und berichtet ab dem 1. Juli 2026 direkt an CEO Christian Gisy. In seiner neuen Rolle verantwortet Andrew die nächste Phase der Marketingstrategie von OLX: Nachfrage steigern, sicherstellen, dass Nutzer und gewerbliche Kunden den vollen Wert der globalen Marktplätze von OLX erkennen - und künstliche Intelligenz tief in die Arbeitsweise der Marketingabteilung verankern. Andrew verfügt über umfassende internationale Marketingerfahrung in verschiedenen Branchen und in mehr als 170 Ländern. Er war bereits von 2022 bis 2023 als Leiter der Marketingabteilung von OLX Autos tätig, zuletzt als Senior-Berater des Unternehmens. Vor seiner Tätigkeit bei OLX leitete er globale Teams bei Huawei, Qualcomm, Samsung und Vodafone, mit Schwerpunkt auf die Stärkung und Neugestaltung von Marken in den Regionen EMEA, Asien und Lateinamerika. Andrew gilt als einer der wenigen Full-Stack-Marketingexperten mit fundiertem Fachwissen in strategischen wie technischen Bereichen. Neben seiner Führungserfahrung verfügt er über praktische Erfahrung in der Entwicklung von KI-Agenten und digitalen Produkten und wird eine zentrale Rolle dabei spielen, KI tief in die täglichen Arbeitsabläufe der Marketingteams von OLX zu integrieren. Die Ernennung erfolgt auf eine Phase starker Geschäftsentwicklung: Im Geschäftsjahr, das am 31. März 2026 endete, stieg der weltweite Umsatz um 28 % auf 992 Millionen US-Dollar. OLX baut diese Dynamik mit branchenführenden KI-Innovationen weiter aus und hat seit 2018 mehr als 200 Millionen US-Dollar in KI-Technologien auf allen seinen Plattformen investiert. Christian Gisy, Geschäftsführer von OLX, erklärte: "Die nächste Wachstumsphase von OLX steht im Zeichen von KI - mit dem Ziel, unseren Kunden und Nutzern einen noch größeren Mehrwert zu bieten. Andrews Vision, KI zum Kern effektiven Marketings zu machen, kombiniert mit seiner umfangreichen internationalen Erfahrung, macht ihn zur idealen Wahl für diese Aufgabe." Andrew Garrihy, Leiter der Marketingabteilung bei OLX, fügte hinzu: "OLX gewinnt an Dynamik, und es ist ein hervorragender Zeitpunkt, um wieder in das Geschäft einzusteigen. Das Unternehmen verfügt über eine klare Vision, eine starke Führung, herausragende Fachkräfte und - was besonders wichtig ist - unübertroffene Investitionen in KI innerhalb der Kleinanzeigenbranche. Das ist ein wahrhaft innovatives Unternehmen in einer spannenden Phase, und ich freue mich darauf, diese Chance zu nutzen und die Ambitionen zu verwirklichen." Er fügte hinzu: "KI wird das Marketing grundlegend verändern, nicht nur am Rande. Die Gewinner werden fundiertes Marketing-Fachwissen mit der Fähigkeit verbinden, KI zu steuern, und das Marketing neu auf das ausrichten, was nun möglich ist, anstatt die KI einfach an unsere heutige Arbeitsweise anzupassen." Informationen zur OLX Group: OLX ist ein weltweit führender Anbieter digitaler Marktplätze, dessen KI-gestützte Plattformen von Millionen von Menschen, Fachkräften und Unternehmen in Europa und Südafrika jeden Monat genutzt und geschätzt werden. Mit KI-Innovationen über alle seine vertrauenswürdigen Marken hinweg ermöglicht OLX den Kauf und Verkauf von Autos, die Suche nach Wohnraum und Stellen sowie den Handel mit Haushaltswaren. Die OLX Group ist der Kleinanzeigenbereich von Prosus, einem globalen Technologieunternehmen mit führenden Lifestyle-E-Commerce-Marken in Lateinamerika, Europa und Indien. Weitere Informationen zu OLX finden Sie unter https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/6CVVCp7y7unJJkVHGsxfGiEAB?domain=olxgroup.com und . Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3003774/Andrew_Garrihy_OLX_Group_CMO.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/olx-group-ernennt-andrew-garrihy-zum-neuen-chief-marketing-officer-302819605.html



07.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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