Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Discovery Mining Ltd. und Endeavour Silver Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 07.07.2026, 7:05 Uhr Zürich/Berlin Die Fundamentaldaten für Silber sind stark, dennoch musste der Silberpreis im Juni ziemlich Federn lassen. Noch im Januar war der Preis des Edelmetalls dreistellig. Eine wirklich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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