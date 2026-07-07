Die Ausweitung der Präsenz treibt die globale Strategie des Unternehmens in einer wichtigen Wachstumsregion für Gesundheits- und Pharmamarken voran

Real Chemistry, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der KI- und datengestützten Kommunikation im Gesundheitswesen, gab heute die Übernahme von Spurwing Communications bekannt und errichtet damit in Singapur seinen ersten strategischen Standort im asiatisch-pazifischen Raum (APAC). Dieser Meilenstein stärkt die globale Strategie und Präsenz von Real Chemistry im APAC-Raum und verbessert die Möglichkeiten des Unternehmens, Organisationen im Gesundheitswesen zu unterstützen. Durch die Kombination von fundierter Marktkenntnis mit global integrierten Kompetenzen in den Bereichen Analytik, medizinische Kommunikation, Werbung und strategische Kommunikation ist das Unternehmen bestens aufgestellt, um eine stärker vernetzte, lokal ausgerichtete und auf Erkenntnissen basierende Unterstützung zu bieten und damit letztlich seinen Kunden dabei zu helfen, medizinische Fachkräfte, Patienten und Pflegekräfte in der gesamten Region besser zu erreichen und einzubinden.

"Die APAC-Region entwickelt sich rasch zu einer der dynamischsten und strategisch wichtigsten Regionen für Innovationen im Gesundheitswesen und den Zugang zu lebensverbessernden Therapien", sagte Kath Harrison, Group President, International Growth bei Real Chemistry. "Durch die Integration von Spurwing in Real Chemistry bauen wir unsere Präsenz in der Region aus und stärken unsere Fähigkeit, Kunden dabei zu unterstützen, messbare Ergebnisse zu erzielen, indem wir in diesen Schlüsselmärkten ein stärker vernetztes, datengestütztes und kulturell relevantes Engagement bieten."

Spurwing Communications wurde in Singapur gegründet und ist eine führende Agentur mit einer langjährigen Erfolgsbilanz bei der Beratung von Unternehmen aus der Pharma- und Gesundheitsbranche sowie von Kunden aus einem breiten Spektrum weiterer Branchen im gesamten asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist bekannt für seine wirkungsvolle strategische Beratung in den Bereichen integrierte Kommunikation und Medical Affairs sowie für sein differenziertes Verständnis der vielfältigen und sich wandelnden Marktbedingungen in der Region.

Emma Thompson, Gründerin und Chief Executive Officer (CEO) von Spurwing Communications, wird das Unternehmen weiterhin als President, APAC Growth, leiten und dabei an Harrison berichten. "Durch den Beitritt zu Real Chemistry können wir unser Angebot für unsere Kunden erweitern und gleichzeitig weiterhin auf die fundierte regionale Expertise und die Beratung durch erfahrene Experten setzen, für die uns unsere Kunden schätzen", sagte Thompson. "Ich bin äußerst stolz auf das, was wir als Team erreicht haben, und freue mich auf die nächste Phase unseres Wachstums als Teil von Real Chemistry. Wir werden unsere bestehenden Kunden weiterhin unterstützen und gleichzeitig unsere Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum ausbauen sowie unsere Kompetenzen einschließlich Analytik und KI erweitern, um unser vernetztes, umfassendes regionales Angebot weiter zu verbessern."

"Die Übernahme von Spurwing Communications durch Real Chemistry ist ein wichtiger Schritt im Rahmen unserer globalen Wachstumsstrategie", erklärte Shankar Narayanan, CEO von Real Chemistry. "Wir investieren weiterhin in die Kompetenzen und Regionen, die für unsere Kunden am wichtigsten sind, während diese sich den wachsenden Herausforderungen der globalen Markteinführung stellen. Durch den Ausbau unserer Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum können wir unsere Kunden über den gesamten Lebenszyklus hinweg von der Strategie bis zur Umsetzung in einem der dynamischsten Gesundheitsmärkte der Welt besser unterstützen."

In den kommenden Monaten werden voraussichtlich weitere Neueinstellungen und Pläne zur Marktexpansion bekannt gegeben, da Real Chemistry sein Modell der regionalen Drehkreuze und sein Partnernetzwerk in wichtigen internationalen Märkten weiter ausbaut.

Über Real Chemistry: 25 Jahre zukunftsorientierte Gesundheitsversorgung

Real Chemistry, das in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert, ist ein führender Kommerzialisierungspartner für die innovativsten Life-Sciences- und Gesundheitsunternehmen weltweit. Als führender Anbieter von KI-gestützten Zielgruppenanalysen und -erkenntnissen hilft Real Chemistry der Gesundheitsbranche dabei, wichtige Zielgruppen besser zu verstehen, zu erreichen und einzubinden, um die Gesundheitsversorgung für alle zu verbessern. Getragen von einer Kultur der Innovation und Kreativität konzentrieren sich die mehr als 2.400 Experten von Real Chemistry weltweit aus den Bereichen Life Sciences, Marketingkommunikation und Technologie ganz darauf, die Komplexitäten zu meistern, die mit der Markteinführung wissenschaftlicher Fortschritte verbunden sind und diese den Menschen zugänglich zu machen, die sie am dringendsten benötigen. Zum Markenportfolio von Real Chemistry gehören 21GRAMS, eine vielfach ausgezeichnete Kreativagentur, sowie starpower, eine Abteilung für Prominente und Influencer.

Heute ist Real Chemistry mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum vertreten und verfügt darüber hinaus über ein strategisches Partnernetzwerk in Lateinamerika und Afrika so kann das Unternehmen seine Kunden überall dort unterstützen, wo diese tätig sind.

Erfahren Sie mehr unter www.realchemistry.com.

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