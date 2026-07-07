Fokus auf Ressourcenausbau bei Three Bluffs und Antler

TORONTO, Kanada - 7. Juli 2026 / IRW-Press / Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen") - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ - gibt bekannt, dass das Bohrprogramm 2026 im Projekt Committee Bay ("Committee Bay" oder das "Projekt") im östlichen Kitikmeot-Gebiet von Nunavut, Kanada, angelaufen ist. Das Projekt erstreckt sich über mehr als 235.000 Hektar und verfügt über das Potenzial für eine Entdeckung im Distriktmaßstab.

Das Bohrprogramm 2026 umfasst Diamantbohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 5.000 Metern (m) und konzentriert sich auf die Lagerstätte "Three Bluffs" sowie das Prospektionsgebiet "Antler", wo bei früheren Bohrungen bedeutende Goldmineralisierungen identifiziert wurden (Abbildung 1). In der Lagerstätte "Three Bluffs" werden etwa 13 Bohrlöcher entlang einer Streichlänge von etwa einem Kilometer gebohrt, wobei der Schwerpunkt auf der Verdichtung und Erweiterung der bekannten Mineralressourcen liegt (Abbildung 2).

Im Rahmen des Programms 2026 sind derzeit drei Bohrlöcher in der Goldzone Antler geplant, um hochprioritäre Step-out- und Infill-Ziele zu erproben, die durch eine Auswertung historischer Bohrdaten identifiziert wurden. Zwei zuvor gebohrte Durchschneidungen - Bohrloch 16AN044 (9,9 m mit 3,19 g/t Au) und Bohrloch 11AN042 (13,0 m mit 4,0 g/t Au)1 - lieferten bedeutende Goldgehalte, wurden jedoch entlang des Streichs und in der Tiefe noch nicht weiter untersucht. Oberhalb des Abschnitts aus dem Jahr 2011 besteht eine Ressourcenlücke, die eine Chance für eine Ressourcenerweiterung in einem Gebiet mit bekannter Mineralisierung bietet. Die Antler-Zone wurde zuletzt im Jahr 2016 von einem früheren Betreiber bebohrt. Die Ergebnisse des Programms 2026 sollen in eine künftige aktualisierte Mineralressourcenschätzung einfließen.

"Wir freuen uns sehr darauf, 2026 nach Committee Bay zurückzukehren. Unsere Pläne für dieses Jahr konzentrieren sich auf Gebiete, in denen unserer Ansicht nach weitere Bohrungen die Mineralressource des Projekts erweitern und möglicherweise zusätzliche Unzen bei Antler erschließen könnten, das weniger als 2 km von der Lagerstätte Three Bluffs entfernt liegt", kommentierte Tim Clark, CEO von Fury. "Das Sommerprogramm spiegelt unseren anhaltenden Fokus auf die Steigerung der Unzenmenge in Committee Bay wider, wodurch durch disziplinierte technische Umsetzung Wert im gesamten Goldportfolio von Fury geschaffen wird."

Die geplante Bohrstrategie zielt darauf ab, die Bohreffizienz zu maximieren und die Bohrdichte in vorrangigen Gebieten durch einen systematischen Ansatz zu erhöhen. Die ausgewählten Gebiete erfordern weniger Hubschrauberflugzeit und sind weniger anfällig für wetterbedingte Unterbrechungen, was es dem Unternehmen ermöglicht, das Programm effizienter voranzutreiben. Das Programm wird zudem zusätzliche Informationen zur Gehaltsvariabilität liefern, was das Verständnis der geologischen Struktur für die zukünftige Explorations- und Erschließungsplanung verbessern kann.

Siehe den für Auryn Resources erstellten technischen Bericht zum Committee-Bay-Projekt, Nunavut, Kanada (am 3. November 2027 bei SEDAR+ eingereicht), Seiten 82 und 160.

Lagerstätte "Three Bluffs"

Die hochgradige Goldlagerstätte "Three Bluffs" befindet sich im Zentrum des Committee-Bay-Projekts und enthält Schätzungen zufolge 524.000 Unzen Gold in 2,1 Millionen Tonnen (Mt) mit einem Gehalt von 7,85 g/t Gold in der Kategorie der angezeigten Mineralressource sowie 720.000 Unzen in 2,9 Mt Gold mit einem Gehalt von 7,64 g/t Gold in der Kategorie der abgeleiteten Mineralressource (siehe NI 43-101-Bericht zu Committee Bay "Technischer Bericht zum Committee-Bay-Projekt, Nunavut-Territorium, Kanada" vom 11. September 2023).

Das Bohrprogramm 2025 bei Three Bluffs umfasste sechs Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von ca. 2.778 m. Vier der Bohrlöcher (2.041 m) konzentrierten sich auf Erweiterungsbohrungen in der Three-Bluffs-Scherzone und durchteuften eine Goldmineralisierung über eine Streichlänge von 315 m mit mineralisierten Mächtigkeiten von bis zu 19,5 m, darunter 5,73 Gramm pro Tonne (g/t) Gold auf 3,0 m innerhalb eines breiteren Abschnitts mit 1,18 g/t Gold auf 19,5 m (Bohrloch 25TB155), das in der mineralisierten Zone endete. Die verbleibenden beiden Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 737 m untersuchten den südlichen Kontakt der 8 Kilometer (km) langen Raven-Scherzone, in der in der Vergangenheit Bohrabschnitte von bis zu 12,60 g/t Gold auf 5,49 m und 31,1 g/t Gold auf 2,8 m mit einer über 1,4 km definierten zutage tretenden Goldmineralisierung erzielt wurden (siehe Pressemitteilung vom 10. November 2025).

Die Bohrungen im Jahr 2025 in Nunavut haben die Mineralisierung bei Three Bluffs erfolgreich erweitert und bestätigt, dass die zuvor nur unzureichend erkundeten regional ausgedehnten Scherzonen starke Alterationen und Goldmineralisierungen über beträchtliche Mächtigkeiten aufweisen. Entsprechend den hochgradigen orogenen Goldsystemen ist die Goldmineralisierung innerhalb der Three-Bluffs-Scherzone über kurze Entfernungen hinweg sehr variabel.

Antler-Prospekt

Das Antler-Prospektgebiet befindet sich innerhalb des Committee-Bay-Goldgürtels, etwa 1,2 km von der Lagerstätte Three Bluffs entfernt. Die Bohrungen werden die Ausdehnungen der bekannten Mineralisierung in der Tiefe und entlang des Streichs, einschließlich nach Westen, untersuchen, wobei zusätzliche Bohrungen erforderlich sein werden, um die Kontinuität in diesem Bereich zu bestätigen.

Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, ein Prospektions- und Probenahmeprogramm an weiteren, zuvor identifizierten Goldvorkommen auf dem Grundstück durchzuführen. Ziel dieses Programms ist es, weitere Gebiete für künftige Diamantbohrungen zu priorisieren. Fury verfügt über die vollständige Finanzierung, um beide für 2026 geplanten Explorationsprogramme in Committee Bay und auf seinem Grundstück Eau Claire in der Region Eeyou-Istchee/James Bay in Quebec durchzuführen.

Abbildung 1: Committee Bay, Explorationsprogramm 2026

Abbildung 2: Committee Bay, Bohrplan 2026

Valérie Doyon, P.Geo., leitende Projektgeologin bei Fury, ist eine "qualifizierte Person" im Sinne der kanadischen Offenlegungsvorschriften für Mineralprojekte (Instrument 43-101) und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein gut finanziertes, auf Kanada fokussiertes Explorationsunternehmen, das das Goldprojekt Eau Claire in Richtung Erschließung vorantreibt und eine Beteiligung von 5,8 % an Contango Silver and Gold Inc. hält. Unter der Führung eines Managementteams und eines Vorstands, die nachweisliche Erfolge bei der Finanzierung und Weiterentwicklung von Explorationsprojekten vorweisen können, beabsichtigt Fury, sein Goldportfolio durch strenge Projektbewertung und herausragende Explorationsleistungen auszubauen. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Branchenstandards in den Bereichen Unternehmensführung, Umweltschutz, Engagement für die Gemeinschaft und nachhaltiger Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen zu Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Für weitere Informationen zu Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Salisha Ilyas, Investor Relations

Tel.: (844) 601-0841

E-Mail: info@furygoldmines.com

Website: www.furygoldmines.com

In Europa

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Zukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze angesehen werden können. Diese Aussagen beziehen sich auf die zukünftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und können weitere Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten darstellen. Zu den spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Informationen zum laufenden Explorationsprogramm des Unternehmens im Rahmen des Committee-Bay-Projekts.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen angemessen waren, kann keine Gewissheit darüber bestehen, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als wesentlich zutreffend erweisen werden. Die Mineralexploration ist ein mit hohem Risiko behaftetes Unterfangen.

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