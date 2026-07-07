Die Kernfusion als Energiequelle zu nutzen, ist wissenschaftlich und technisch extrem spannend, doch der Aktionsplan Fusionsenergie der Bundesregierung dient nicht in erster Linie der Entwicklung einer neuen Energietechnologie. Dahinter steckt ein anderes Motiv, meint unser Autor. Das weltweit erste kommerziell nutzbare Fusionskraftwerk soll in Deutschland entstehen. Und zwar bis Ende der 2030er Jahre. Das will die Bundesregierung bis 2029 mit 2,4 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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