214 Milliarden US-Dollar gespart und trotzdem wächst der Schuldenberg weiter. Jan Willhöft zeigt, warum Staaten ihr Ausgabenproblem nicht lösen und Anleger bei Gold, Öl und Sachwerten hinsehen sollten.Das "Sparministerium" von Elon Musk und Donald Trump ist offiziell Geschichte. Doch Jan Willhöft von AXINO Capital stellt auf wallstreetONLINE TV die Frage: Hat die große Kürzungsaktion den Vereinigten Staaten wirklich geholfen? Die Washington Post berichtet, dass die Debatte über staatliche Einsparungen weiterläuft. Laut den im Video genannten Schätzungen brachte das DOGE-Ministerium Einsparungen von 214 Milliarden US-Dollar. Pro Steuerzahler wären das rund 1.330 US-Dollar. Gemessen an fast …
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