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TRON hat im Juni 2026 insgesamt 385,77 Millionen Transaktionen verarbeitet und 26,97 Millionen aktive Konten registriert, beides neue Monatsrekorde. Trotzdem bewegt sich die Tron Prognose seit Wochen nicht über die 0,34-Dollar-Marke, ein Widerspruch, der Anleger aufmerksam macht. Am 3. Juli aktivierte das Netzwerk quantenresistente Signaturen auf dem Nile-Testnet als wichtiges Sicherheitsupgrade. Tron Inc. kauft weiter täglich TRX für die Unternehmenskasse und hält nach dem 1. Juli über 703 Millionen Token in den Reserven. TRX handelt bei 0,33 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 31 Milliarden Dollar und rangiert als achtstärkster Token im gesamten Kryptomarkt. Die Diskrepanz zwischen dieser Rekordnutzung und dem stagnierenden Kurs wirft Fragen über die Tron Prognose für den Rest des Jahres auf. FXEmpire identifiziert ein Cup-and-Handle-Muster, das bei Durchbruch über 0,334 Dollar auf 0,355 Dollar zielt. Dieser Artikel analysiert die technischen Signale der Tron Prognose und zeigt, wo Kapital kürzere Wege zum Kurssprung sucht. Neben dem TRX-Markt zieht ein Presale-Projekt Aufmerksamkeit auf sich, das vor seinem erwarteten Listing steht.

Tron Prognose zwischen Rekordtransaktionen und einem Kurs, der nicht reagiert

TRX handelt Anfang Juli bei 0,33 Dollar, rund 23 Prozent unter dem Allzeithoch von 0,43 Dollar vom Dezember 2024 laut MEXC. Der 200-Tage-Durchschnitt steigt seit Mai auf dem Wochenchart und hält den langfristigen Trend der Tron Prognose positiv. Der 50-Tage-MA bei 0,34 Dollar fungiert als kurzfristiger Widerstand, den der Kurs bei drei Versuchen seit Juni nicht durchbrach. Die Tron Prognose bleibt trotz Rekordaktivität in einem Band zwischen 0,31 und 0,33 Dollar gefangen. TRON verarbeitete im Juni 26,97 Millionen aktive Konten pro Tag als neuen Höchststand im Netzwerk.

Das Netzwerk beherbergt rund 55 Milliarden Dollar an Stablecoin-Wert und führt dieses Segment im Kryptomarkt laut AMBCrypto. TRON wickelte im ersten Quartal USDT-Transfers im Wert von 2 Billionen Dollar ab, was 36,3 Prozent des gesamten Volumens entspricht. Am 3. Juli aktivierte das Netzwerk quantenresistente Signaturen auf dem Testnet als Schritt Richtung Post-Quanten-Sicherheit. Justin Sun erklärte öffentlich, kein TRON-Nutzer solle jemals Vermögenswerte durch Quantenangriffe verlieren. Tron Inc. kaufte am 1. Juli 155.836 TRX und brachte die Unternehmensreserven auf über 703 Millionen Token. Dieses tägliche Kaufprogramm folgt dem gleichen Modell, das Strategy mit Bitcoin bekannt gemacht hat.

Widerstände für die Tron Prognose liegen bei 0,336 Dollar, 0,352 Dollar und 0,377 Dollar über dem aktuellen Kurs. Die Unterstützung der Tron Prognose hält bei 0,31 Dollar und darf nicht brechen für die bullische These. FXEmpire sieht ein Cup-and-Handle-Muster mit Ziel 0,355 Dollar bei Durchbruch über 0,334 Dollar. Ein steigendes Dreieck auf dem Wochenchart deutet auf 0,69 Dollar, was einem Anstieg von 110 Prozent entspräche. TRX legte seit Mai 15,5 Prozent zu, während der Kryptomarkt 35 Prozent verlor. Wenn Rekordnutzung die Tron Prognose nicht über den Widerstand bewegen kann, fließt Kapital in Projekte mit kürzerem Weg.

Pepeto liefert Bridge und Risiko-Tool, während die Tron Prognose auf Ausbruch wartet

Die Tron Prognose zeigt einen Token, bei dem Rekordaktivität den Kurs nicht über den Widerstand getrieben hat. Diese Diskrepanz macht Presale-Einstiege zur interessanteren Option für Anleger, die den Abstand zwischen Einstieg und Listing-Kurs suchen. In einem Markt, in dem die Tron Prognose Geduld verlangt, suchen wachstumsorientierte Wallets nach einem Einstieg mit kürzerer Zeitspanne zum Listing.

Kein anderer Presale kombiniert einen ehemaligen Binance-Experten mit einer funktionierenden Cross-Chain-Bridge und einem Risikobewertungs-Tool für 420 Billionen Token vor dem Listing. Die Pepeto-Bridge transportiert Token zwischen verschiedenen Blockchains ohne Transferkosten für die Halter. Der Pepeto-Risikoscorer führt Sicherheitsprüfungen an jedem Smart Contract durch, damit Käufer wissen, was sie halten, bevor sie Kapital einsetzen.

SolidProof hat ein vollständiges Audit des gesamten Smart-Contract-Codes durchgeführt und die Codebasis vor der Eröffnung des Presales verifiziert. Diese unabhängige Prüfung gibt Haltern die Gewissheit, dass der Vertrag sicher ist und einer externen Kontrolle standgehalten hat. Pepeto hebt sich damit von Presales ab, die ohne Prüfung starten und Käufer über die Sicherheit des Vertrags im Unklaren lassen. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Fortschritt jeder Stufe in Echtzeit, und die steigende Wallet-Anzahl belegt anhaltendes Interesse.

Das Team hat mehr als 10 Millionen Dollar bei einem Preis von 0,0000001871 Dollar pro Token eingesammelt, als der Index bei 13 stand. Die eintretenden Wallets berechnen den Abstand zwischen Presale-Preis und erwartetem Listing-Kurs, statt auf Vermutungen zu setzen. TRON verwandelte beim ersten Listing kleine Einstiege in beachtliche Gewinne mit null Exchange-Produkten hinter dem Token. Eine Handelsplattform mit mehr Tools dahinter kann weiter reichen als das, was null Tools erreichten. Die offizielle Pepeto-Website verfolgt jede Stufe in Echtzeit, und die steigende Wallet-Anzahl zeigt, dass die Rechnung zwischen Presale-Preis und Listing-Kurs immer mehr Käufer überzeugt.

Fazit

Die Tron Prognose für Juli 2026 zeigt ein Netzwerk mit Rekordaktivität und einen Kurs, der dieser Entwicklung nicht gefolgt ist. TRON schuf beim ersten Listing Gewinne mit null Produkten, und Pepeto bringt mehr Tools als das in den Presale-Markt. Ein ehemaliger Binance-Experte hat Bridge und Risikoscorer gebaut, und die 10 Millionen Dollar im Presale bestätigen das Interesse. Die Tron Prognose bietet langfristige Stärke durch Netzwerkaktivität, doch der Presale liefert den kürzeren Weg zum Listing-Kurs. Wer die offizielle Pepeto-Website besucht, findet dort den Einstieg, der sich nach dem Listing in dieser Form nicht wiederholt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Tron Prognose für den Rest des Jahres 2026?

Die Tron Prognose zeigt TRX bei 0,33 Dollar mit Widerstand bei 0,355 Dollar und dem Allzeithoch von 0,43 Dollar als erreichbares Ziel. Bessere Makrobedingungen und das geplante Quanten-Upgrade könnten die Tron Prognose im zweiten Halbjahr 2026 nach oben bewegen.

Ist Pepeto ein stärkerer Einstieg als die Tron Prognose im Juli 2026?

Pepeto liefert über die offizielle Pepeto-Website eine Cross-Chain-Bridge und einen Risikoscorer zu Presale-Preisen mit erwartetem Binance-Listing, während die Tron Prognose in einem engen Band unter dem Widerstand handelt und begrenztes kurzfristiges Potenzial bietet.