Alpaca bietet nun regulierten, lokal angepassten Investmentservice im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum an

Alpaca, ein weltweit führender Anbieter von APIs für Brokerage-Infrastruktur, hat den Prozess zur Ausweitung seiner regulierten und lokalisierten Investmentdienstleistungen auf 29 Länder im EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) über seinen in Spanien ansässigen EWR-Hub abgeschlossen.

Mit dem Abschluss des EWR-Passporting kann Alpaca die über seine europäische Tochtergesellschaft die bei der spanischen Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) zugelassen und registriert ist geschaffene regulatorische Grundlage im Rahmen der MiFID II auf den gesamten EWR ausweiten. So kann Alpaca nun, gestützt auch auf seine regulierte britische Tochtergesellschaft, Fintech-Unternehmen, Finanzinstitute und Unternehmenspartner bei der Entwicklung regulierter Anlageprodukte in ganz Europa unterstützen und damit einen Markt von fast 500 Millionen Menschen erreichen.

Zu den Ländern, für die das Passporting gilt, gehören Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, die Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, die Slowakei, Slowenien und Schweden.

Für Fintech-Unternehmen und Finanzinstitute in diesen Märkten bedeutet die Einführung des EWR-Passes den Zugang zur API-gesteuerten Anlageinfrastruktur von Alpaca über eine einzige, lokal zugelassene europäische Einheit. Unternehmen, die in der gesamten Region Anlageprodukte entwickeln, können bei der Kontoführung, der Verwahrung und den Handelsfunktionen mit Alpaca zusammenarbeiten, ohne für jeden Markt einzeln eine Zulassung einholen zu müssen.

"Die Umsetzung des EWR-Passporting-Systems ist ein wichtiger Schritt, um Alpaca zu einem echten regionalen Infrastrukturpartner in Europa zu machen", sagte Karan Shanmugarajah, CEO von Alpaca Europe. "Fintechs und Finanzinstitute können über eine einzige europäische Einheit auf regulierte, lokal angepasste Anlagedienstleistungen zugreifen. Durch die Kombination von lokalem regulatorischem Fachwissen mit der API-First-Technologie von Alpaca machen wir es unseren Partnern leicht, Anlageprodukte in ganz Europa zu entwickeln, auf den Markt zu bringen und zu skalieren."

Dieser Meilenstein folgt auf die europäische Expansion von Alpaca im vergangenen Jahr, zu der auch die Übernahme von WealthKernel und die Einführung von Alpaca in Europa gehörten.

"Unser Ziel ist es, den Zugang zu regulierten Anlageinfrastrukturen zu vereinfachen und deren Integration sowie Skalierung über verschiedene Märkte hinweg zu erleichtern", sagte Yoshi Yokokawa, CEO und Mitgründer von Alpaca. "Mit diesem Meilenstein zeigen wir, dass wir sichere, lokalisierte Infrastrukturen für Partner in ganz Europa bieten. Da die Investmentdienstleistungen von Alpaca nun im gesamten EWR zugelassen sind neben dem lizenzierten britischen Geschäftsbetrieb von Alpaca und der vollständig lizenzierten, selbstabwickelnden Brokerage-Infrastruktur mit Hauptsitz in den USA -, bieten wir Fintech-Unternehmen und Finanzinstituten eine solidere Grundlage für die Einführung und Skalierung grenzüberschreitender Anlageprodukte."

Über Alpaca

Alpaca ist ein Broker-Dealer mit Hauptsitz in den USA, der über eine eigene Clearing-Abteilung verfügt und weltweit führend im Bereich von APIs für Brokerage-Infrastrukturen ist. Das Unternehmen ermöglicht den Zugang zu traditionellen und On-Chain-Assetklassen. Derzeit betreut Alpaca über 10 Millionen Brokerage-Konten bei Hunderten von Fintech-Unternehmen und Institutionen in mehr als 40 Ländern und verfügt über Finanzierungsmittel von über 320 Millionen US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter alpaca.markets.

Alpaca Europe ist ein Handelsname von WealthKernel Limited, einem Unternehmen, das von der Financial Conduct Authority unter der Referenznummer 723719 zugelassen ist und reguliert wird.

WealthKernel Spanien, A.V., S.L.U. ist autorisiert und registriert von der CNMV (Nr. 328), Madrid, Spanien.

Wertpapier-Brokerdienste werden von der Alpaca Securities LLC (dba "Alpaca Clearing") bereitgestellt, Mitglied der FINRA SIPC , eine hundertprozentige Tochter der AlpacaDB, Inc. Technology und Dienste werden geboten von AlpacaDB, Inc.

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