EQS-News: Asana Partners
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Die neue Partnerschaft wird sich auf hochwertige Einzelhandelsimmobilien in Wohnvierteln in den USA konzentrieren.
CHARLOTTE, N.C., 7. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Asana Partners gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Partnerschaft mit Norges Bank Investment Management ("NBIM") geschlossen hat, um den Fonds "Asana Partners Strategic Partners I" ("APSP I") aufzulegen. Das neue Unternehmen wird in hochwertige "Core"- und "Core+"-Einzelhandelsimmobilien in Stadtvierteln in den gesamten Vereinigten Staaten investieren und diese betreiben, darunter Einkaufszentren mit Lebensmittelmärkten als Anker, Einkaufszentren ohne Anker, Einzelhandelsflächen an Straßen sowie gemischt genutzte Immobilien.
APSP I startete mit einer Kapitalzusage von 500 Millionen Dollar seitens NBIM. Der Schwerpunkt des Vorhabens liegt auf Immobilien in Märkten mit attraktiven demografischen Rahmenbedingungen, einer beständigen Mieternachfrage, überzeugenden Verbraucherfundamentaldaten und Chancen für eine langfristige Wertsteigerung.
"Es ist uns eine Ehre, mit NBIM, einem der weltweit führenden institutionellen Investoren, zusammenzuarbeiten", sagte Reed Kracke, Partner bei Asana Partners. "Die Gründung von APSP I spiegelt unsere gemeinsame Überzeugung wider, dass der Einzelhandel in Stadtvierteln stark und widerstandsfähig ist, und erweitert unsere bestehenden Möglichkeiten, attraktive Investitionschancen im ganzen Land zu nutzen."
Die strategische Partnerschaft mit NBIM ergänzt das bestehende "Core/Core+"-Investmentvehikel von Asana Partners, den "Asana Partners Select Fund".
Die Erstinvestition der Partnerschaft besteht aus einer 50-prozentigen Beteiligung an einem Portfolio hochwertiger Einkaufszentren mit Lebensmittelgeschäften als Anker in attraktiven Wachstumsmärkten.
King & Spalding LLP fungierte als Rechtsberater von Asana Partners. Clifford Chance fungierte als Rechtsberater von NBIM.
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07.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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