EQS-News: TenneT GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

TenneT Germany gibt erfolgreiches Debüt am Fremdkapitalmarkt mit erster EuGB-Multi-Tranchen-Senior-Anleihe über 3,5 Milliarden Euro



07.07.2026 / 17:53 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN WEITERGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER IN EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER DIE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE UNRECHTMÄSSIG WÄRE, BESTIMMT. DIESE MITTEILUNG DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT KEIN ANGEBOT VON WERTPAPIEREN IN IRGENDEINER RECHTSORDNUNG DAR. TenneT Germany gibt erfolgreiches Debüt am Fremdkapitalmarkt mit erster EuGB-Multi-Tranchen-Senior-Anleihe über 3,5 Milliarden Euro Gesamtemissionsvolumen von 3,5 Milliarden Euro in vier Tranchen mit Laufzeiten von 4, 8, 12 und 20 Jahren

Grüne Anleihen in Einklang mit der EU-Green-Bond-Verordnung sowie den ICMA Green Bond Principles (2025)

Starke Investorennachfrage mit ~6,3-fach überzeichnetem Orderbuch

Stückelung von 1.000 Euro ermöglicht breite Beteiligung institutioneller und privater Investoren TenneT Germany hat heute erfolgreich seine ersten grünen Anleihen (Senior Green Bonds) gepreist und damit sein Debüt am Fremdkapitalmarkt gegeben - der Auftakt zu einer regelmäßigen Präsenz als Emittent. Die Multi-Tranchen-Transaktion stellt einen wichtigen Schritt bei der Umsetzung der langfristigen Finanzierungsstrategie von TenneT Germany dar und unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, sein umfangreiches Investitionsprogramm effizient zu finanzieren. Die Emission umfasst vier Tranchen mit Laufzeiten von 4 (Kupon 3,25% p.a.), 8 (Kupon 3,625% p.a.), 12 (Kupon 4,125% p.a.) und 20 Jahren (Kupon 4,625% p.a.) und einem Gesamtvolumen von 3,5 Milliarden Euro. Die Transaktion stellt die mit Abstand größte je am EUR-Corporate-Anleihenmarkt begebene europäische grüne Anleihe (EuGB) dar und setzt damit einen neuen Maßstab für nachhaltige Unternehmensfinanzierungen. Die Tranchen werden im Rahmen des 35 Milliarden Euro umfassenden Debt-Issuance-Programms von TenneT Germany (datiert auf den 13. April 2026 und in der am 3. Juli 2026 nachgetragenen Form) begeben. Die Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 Euro und werden am regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse notieren, mit erwarteter Aufnahme in die Luxembourg Green Exchange (LGX). Die Anleihen werden im Einklang mit der EU-Green-Bond-Verordnung sowie dem European Green Bond Factsheet von TenneT Germany, wie im Rahmen des Pre-Issuance Review geprüft, begeben. Darüber hinaus stehen sie in Einklang mit den ICMA Green Bond Principles (2025) und dem Green Finance Framework von TenneT Germany, dessen Konformität durch eine Second Party Opinion bestätigt wurde. Die Transaktion stieß auf sehr starke Nachfrage seitens der Investoren. Über sämtliche Tranchen hinweg erreichte das Orderbuch auf dem Höhepunkt eine rund 6,3-fache Überzeichnung. Eine breite und qualitativ hochwertige Investorenbasis aus Europa und dem internationalen Markt beteiligte sich, was das starke Vertrauen in das Profil von TenneT Germany unterstreicht. "Diese erste Anleiheemission ist ein bedeutender Meilenstein für TenneT Germany und ein wichtiger Schritt beim Aufbau unseres eigenständigen Zugangs zum Fremdkapitalmarkt", sagte Dr. Markus Binder, CFO von TenneT Germany. "Sie spiegelt das große Vertrauen wider, das Investoren in unser robustes Geschäftsmodell und unsere zentrale Rolle bei der Gestaltung des Energiesystems der Zukunft setzen. Zugleich ist diese Transaktion erst der Anfang: Sie legt den Grundstein für unsere langfristige Präsenz am Fremdkapitalmarkt und unterstützt die Finanzierung unserer umfangreichen Investitionsvorhaben auf nachhaltige und skalierbare Weise." Joint Active Bookrunner waren BNP PARIBAS, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, ING und LBBW. ING fungierte als Sole Sustainability Structurer. Pressekontakt

Maria-Elena Richter

+49 (0)151 217 84235

maria-elena.richter@tennet.eu Über TenneT Germany

TenneT Germany ist der größte Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland. Das Unternehmen betreibt kritische Infrastruktur für den Zugang zu einer zuverlässigen, nachhaltigen und bezahlbaren Stromversorgung. TenneT Germany ist einer der größten Investoren in Stromnetze an Land und auf See in Deutschland. An der nordwesteuropäischen Energiedrehscheibe gelegen, verbindet TenneT Germany: Nord und Süd. Offshore und Onshore. Deutschland und Europa. Mit seinen über 5.000 Mitarbeitenden baut, betreibt und wartet das Unternehmen Deutschlands größtes Übertragungsnetz, das sich auf über 14.700 km erstreckt und mehr als ein Drittel der gesamten Offshore-Windkapazität der Europäischen Union anbindet. Dabei spielt die Anbindung der Nordsee als einer der weltweit größten erneuerbaren Energiequellen eine zentrale Rolle. Unser Wachstum wird durch eine sich schnell entwickelnde Stromnachfrage angetrieben, die eine flexible und wachsende Netzarchitektur erfordert.

Lighting the way ahead together Disclaimer: Diese Bekanntmachung und die darin enthaltenen Informationen unterliegen Einschränkungen und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer), Australien, Japan, Kanada, Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung, in der eine solche Bekanntmachung rechtswidrig sein könnte, veröffentlicht, verteilt oder übertragen werden. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, die im Besitz dieses Dokuments oder anderer hierin erwähnter Informationen sind, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und diese beachten. Darüber hinaus dient diese Mitteilung nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen. Auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen bzw. deren Richtigkeit oder Vollständigkeit darf in keiner Weise vertraut werden. Diese Bekanntmachung ist Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in der jeweils gültigen Fassung (die "EU-Prospektverordnung") und der Prospectus Rules: Admission to the Trading on a Regulated Market Sourcebook ("PRM") und sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von jeglichen Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Japan, Kanada, Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung dar, in welcher derartige Angebote bzw. Aufforderungen zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren nach geltendem Recht verboten wären. In keiner Rechtsordnung darf diese Bekanntmachung bzw. irgendein Teil ihres Inhalts als Grundlage eines Angebots oder eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung in irgendeiner Rechtsordnung herangezogen werden, noch darf sich unter keinen Umständen im Zusammenhang mit einem solchen Angebot auf sie verlassen werden. Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert, es liegt eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act unterliegt. Es wird kein öffentliches Angebot der hierin beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder anderswo geben, und falls sie angeboten werden, werden diese Wertpapiere nur (i) außerhalb der Vereinigten Staaten in "Offshore-Transaktionen" gemäß Regulation S des Securities Act und/oder (ii) in den Vereinigten Staaten an "qualifizierte institutionelle Käufer" (gemäß der Definition in Rule 144A des Securities Act) im Rahmen von Transaktionen angeboten und verkauft, die von den Registrierungsanforderungen des Securities Act ausgenommen sind. Im Vereinigten Königreich ("UK") richtet sich diese Bekanntmachung nur an "qualifizierte Anleger" im Sinne der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 ("POATRs"), welche entweder (i) professionelle Anleger gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ((Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die "Order") sind, oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem Eigenkapital, Vereine ohne Rechtspersönlichkeit, etc. (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet)). Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument verlassen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. In Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") richtet sich die in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung von Wertpapieren ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 sind. Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot oder einen Erwerb der Wertpapiere oder eine Verbreitung dieser Bekanntmachung in einer Rechtsordnung erlauben würden, in der eine solche Maßnahme ungesetzlich wäre. Personen, in deren Besitz diese Bekanntmachung gelangt, sind verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung bezüglich der Platzierung dar. Anleger sollten einen professionellen Berater bezüglich der Eignung der Platzierung für die betreffende Person konsultieren. Diese Bekanntmachung kann zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Prognosen in Bezug auf die erwarteten zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese zukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, einschließlich der Begriffe "zielt", "plant", "strebt", "projiziert", "glaubt", "schätzt", "geht davon aus", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird" oder "sollte" oder jeweils deren negative oder andere Abweichungen oder vergleichbare Terminologien. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Ansichten, Erwartungen und Annahmen der Führung des Unternehmens und sind mit bedeutenden bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse gelesen werden und sind nicht notwendigerweise genaue Angaben darüber, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung und erwarten auch nicht, die hierin enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln oder Ungenauigkeiten zu korrigieren, die nach dem Datum dieser Bekanntmachung offensichtlich werden, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Wir übernehmen keinerlei Haftung in Bezug auf das Erreichen solcher zukunftsgerichteten Aussagen und Annahmen.



07.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News