DJ Aktien Schweiz etwas fester - Defensive Index-Schwergewichte stützen

DOW JONES--Gestützt von den Kursgewinnen bei den defensiven Index-Schwergewichten hat der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag mit einem Plus geschlossen. Damit konnte sich der SMI dem negativen Trend an den anderen europäischen Börsen entziehen, wo vor allem schwache Technologiewerte für teils kräftige Abgaben sorgten. Marktteilnehmer verwiesen auf die Ergebnisse von Samsung Electronics. Der südkoreanische Konzern hat zwar vorläufige Quartalsergebnisse auf Rekordniveau vorgelegt. Das reichte jedoch nicht aus, um die Nervosität der Anleger hinsichtlich der Nachhaltigkeit der KI-Nachfrage zu beruhigen, hieß es.

Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 14.360 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursverlierer und 10 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 20,94 (zuvor: 22,51) Millionen Aktien.

Die Blicke waren auch auf die Entwicklungen im Nahen Osten gerichtet. Händler verwiesen auf iranische Angriffe auf Handelsschiffe in der Nähe der Straße von Hormus trotz anhaltender diplomatischer Bemühungen. Dennoch sagten Analysten, dass das Aufwärtspotenzial für die Ölpreise begrenzt bleibt. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent erhöhte sich um 2,7 Prozent auf 73,96 Dollar.

Gestützt wurde das Sentiment von den Kursgewinnen bei Novartis (+1,4%), Nestle (+1,7%) und Roche (+2,3%). Logitech konnten sich der negativen Tendenz im Technologie-Sektor weitgehend entziehen und verloren lediglich 0,3 Prozent. Dagegen waren Unternehmensnachrichten dünn gesät. Die Titel von Cembra Money Bank verloren 1,4 Prozent. Das Unternehmen vereinfacht ab dem 1. August seine Führungsstruktur.

Sika verloren 0,8 Prozent. Sika wird nach Einschätzung der Citi-Analysten maßgeblich auf Akquisitionen sowie auf eine allmähliche Erholung der Baumärkte in Nord- und Südamerika und China angewiesen sein, um seine Wachstumsprognose für den Umsatz für das Gesamtjahr zu erreichen. Es wird erwartet, dass der Chemie- und Baustoffkonzern trotz des anhaltenden Gegenwinds von der Währungsseite robuste Ergebnisse für das zweite Quartal vorlegen wird, wobei Preisdisziplin und Kosteneinsparungen die Profitabilität stützen dürften.

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July 07, 2026 11:38 ET (15:38 GMT)

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