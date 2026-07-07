© Foto: UnsplashErst der Absturz, dann die neue Wette: Silber steht rund 50 Prozent unter dem Januar-Hoch. Doch Solar, KI-Rechenzentren und ein Angebotsdefizit halten die Fantasie am Leben.Silber hat einen brutalen Absturz hinter sich. Seit dem Rekordhoch von Ende Januar ist der Preis um fast 50 Prozent gefallen. Zuletzt kostete das Edel- und Industriemetall rund 52 Euro je Unze, umgerechnet etwa 60 US-Dollar. Im Januar hatte Silber zeitweise noch 121,79 US-Dollar je Unze gekostet; der offizielle Schlusskurs lag damals bei 115,50 US-Dollar. Direkt danach folgte ein Einbruch von mehr als 30 Prozent an nur einem Tag - der größte seit fast einem halben Jahrhundert. Die Bewegung erinnerte weniger an einen …
Enthaltene Werte: XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0009982XXXDen vollständigen Artikel lesen
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