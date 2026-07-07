Das Analysehaus MORGEN & MORGEN hat wieder sein jährliches Beitragsstabilitätsrating in der privaten Krankenversicherung veröffentlicht. Das Fazit sorgt nicht gerade für gute Stimmung. Die durchschnittliche Beitragsanpassung steigt wieder auf ein Niveau wie vor Einführung der Unisex-Tarife, was die Bewertungen stärker ins Mittelmaß rückt. Steigende Beitragsanpassungen prägen weiterhin den Markt der privaten Krankenversicherung - sie erreichen aktuell wieder ein Niveau wie vor Einführung der Unisex-Tarife. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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