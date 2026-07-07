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XRP-Spot-ETFs haben ihre achte Woche in Folge mit positiven Zuflüssen abgeschlossen und insgesamt 1,47 Milliarden Dollar eingesammelt, doch der Kurs liegt bei rund 1,10 Dollar nahe einem 19-Monats-Tief. Der CLARITY Act hat seine Frist verpasst und wird frühestens Ende Juli im Senat abgestimmt. Standard Chartered senkte sein Jahresziel von 8 auf 2,80 Dollar, hielt aber an 28 Dollar für 2030 fest.

In den letzten sieben Tagen stieg XRP um 8,5 Prozent nach einer Short-Squeeze über 281 Millionen Dollar und den Kommentaren von Fed-Chef Warsh. Polymarket-Händler geben dem Token eine 70-prozentige Chance, den Monat über 1,20 Dollar zu beenden. Der Fear-and-Greed-Index steht bei 19, was extreme Angst am gesamten Markt signalisiert. Diese Analyse beleuchtet die Kursdaten, die regulatorischen Entwicklungen und den Presale, der in dieser Phase Kapital anzieht. Die XRP Prognose hängt davon ab, ob die Unterstützung bei 1 Dollar hält oder ob neue Tiefs kommen.

XRP Prognose: ETF-Zuflüsse und CLARITY Act formen das Bild für Juli

XRP wird Anfang Juli zwischen 1,05 und 1,10 Dollar gehandelt, nachdem der Token Ende Juni ein 19-Monats-Tief bei 1,01 Dollar erreichte. Im Juni verlor XRP rund 22 Prozent seines Wertes und fiel von 1,30 Dollar auf etwa 1,04 Dollar. Der Token liegt damit fast 70 Prozent unter seinem Zyklusboch von 3,65 Dollar aus dem Juli 2025.

Die Unterstützungszone zwischen 1,00 und 1,06 Dollar hat den Kurs bisher gehalten, wobei laut 24/7 Wall St rund 830 Millionen XRP in diesem Preisband den Besitzer wechselten. Der erste Widerstand liegt zwischen 1,18 und 1,20 Dollar, und ein Durchbruch wäre das erste bullische Signal seit Monaten.

XRP-Spot-ETFs haben seit ihrem Start im November 2025 insgesamt 1,47 Milliarden Dollar eingesammelt, wie Analytics Insight berichtet. Acht aufeinanderfolgende Wochen mit positiven Zuflüssen zeigen anhaltendes institutionelles Interesse trotz des Kursrückgangs. Whale-Akkumulation nahm in den letzten Tagen zu, mit Netto-Abflüssen von 123 Millionen XRP von Börsen, was historisch auf Kaufinteresse hindeutet. Standard Chartered hält an seinem Langfristziel von 28 Dollar für 2030 fest. Changelly-Prognosen für Juli bewegen sich zwischen 1,07 und 1,26 Dollar, mit einem Durchschnitt bei 1,17 Dollar.

Der CLARITY Act ist der wichtigste einzelne Katalysator für die XRP Prognose in diesem Monat. Der Gesetzentwurf würde XRP dauerhaft als Rohstoff einstufen und die regulatorische Unsicherheit beenden, die den Token seit Jahren begleitet. Der Senat kehrt am 13. Juli aus der Pause zurück, und eine Abstimmung wird frühestens Ende Juli oder Anfang August erwartet.

Als der Bankenausschuss den Entwurf im Mai voranbrachte, stieg der Kurs an einem einzigen Tag um 4,5 Prozent. Die XRP Prognose hängt stärker vom Senatskalender und dem gesamten Kryptomarkt ab als von einzelnen technischen Indikatoren. Die Frage bleibt, ob institutionelle Zuflüsse den Abwärtstrend brechen oder ob kleinere Wallets nach Einstiegsmöglichkeiten mit schnellerem Ergebnis suchen.

Pepeto bietet Presale-Käufern den Einstieg und die Infrastruktur, die große Token gerade nicht liefern können

Während die XRP Prognose eine Erholung zeigt, die Monate dauern könnte, um sich durch Widerstandszonen zu arbeiten, suchen andere Wallets nach einem Einstieg mit kürzerem Zeithorizont. Genau diesen Einstieg bietet ein Presale, der während der aktuellen Angstphase über 10 Millionen Dollar eingesammelt hat.

Das von einem Mitgründer von Pepe aufgebaute Projekt hat über 10 Millionen Dollar angezogen, während der gesamte Markt im Juni einbrach. Bei einem Preis von 0,0000001871 Dollar pro Token ist der Einstieg so klein, dass der Kursgewinn durch ein einziges Börsenlisting eine Rendite erzeugen kann, für die XRP bei seinem aktuellen Kurs Jahre bräuchte. Pepeto verkauft nicht nur Token, sondern baut ein funktionierendes Ökosystem auf. Die offizielle Pepeto-Website zeigt ein abgeschlossenes SolidProof-Audit, bei dem jede Zeile des Smart Contracts vor dem Presale-Start unabhängig geprüft und verifiziert wurde, was die gesamte Codebasis für jeden Teilnehmer absichert.

Die Roadmap umfasst PepetoSwap und eine Cross-Chain-Brücke für Liquidität zwischen Meme-Token-Ökosystemen. Das Gesamtangebot liegt bei 420 Billionen Token, und Tausende Wallets stiegen während der Presale-Phasen ein. Presale-Preise in Kombination mit Infrastruktur schaffen einen Einstieg, der nur vor dem öffentlichen Handel existiert. PepetoSwap ermöglicht den Handel von Meme-Token über Blockchains hinweg, und die Brücke verbindet das Projekt mit anderen Netzwerken.

Jede Wallet, die jetzt einsteigt, sichert sich den Abstand zwischen Presale-Preis und Listingpreis, der verschwindet, sobald der Token eine Börse erreicht. Das erwartete Binance-Listing erzeugt Nachfragedynamik, vor der sich Käufer positionieren. Die offizielle Pepeto-Website verfolgt den Presale in Echtzeit, und das Tempo des Kapitalzuflusses während extremer Angst erzählt eine deutliche Geschichte. Die Käufer warten nicht auf eine Markterholung, sondern sichern ihren Einstieg, weil der Abstand zwischen Presale-Kosten und Listingwert größer ist als alles auf dem offenen Markt.

Fazit

XRP-Halter, die 2024 unter 0,50 Dollar einstiegen, verwandelten kleine Positionen in echte Gewinne, als der Token im Juli darauf 3,65 Dollar erreichte, und diese Vermögensbildung geschah nur, weil diese Wallets vor der Masse glaubten. Dasselbe Muster bildet sich jetzt um Pepeto, wo Millionen in den Presale fließen, während der Fear-and-Greed-Index bei 19 steht und die meisten Händler zu verängstigt sind, um sich zu bewegen.

Die XRP Prognose deutet auf eine Erholung hin, die Monate des Kampfes durch Widerstandszonen erfordern könnte, aber das Presale-Fenster von Pepeto schließt sich endgültig, sobald der Token eine Börse erreicht. Dieses Fenster verstreichen zu lassen, ohne zu handeln, könnte sich als die teuerste Entscheidung des gesamten Zyklus herausstellen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was sagt die XRP Prognose für Juli 2026?

Modelle setzen XRP zwischen 1,07 und 1,26 Dollar für Juli, wobei der CLARITY Act und ETF-Zuflüsse als Katalysatoren gelten. Ein Durchbruch über 1,20 Dollar wäre das erste bullische Signal seit Monaten.

Warum zieht Pepeto während des Abschwungs Kapital an?

Pepeto hat über 10 Millionen Dollar während der schwersten Abflussphase eingesammelt, und das erwartete Binance-Listing macht diesen Presale zu dem Projekt, bei dem zurückkehrendes Marktvertrauen sich in Ergebnisse verwandeln kann, die große Token bei ihrer aktuellen Bewertung nicht in einem einzelnen Listingereignis bieten können. Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Presale-Phasen und Projektdetails in Echtzeit.