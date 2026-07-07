Betrüger nutzen KI für automatisierte und personalisierte Attacken, aber Unternehmen setzen sich zur Wehr.

Neuen Erkenntnissen der globalen AI-First Cloud-Kommunikationsplattform Infobip zufolge nimmt der KI-unterstützte Betrug zu, jedoch auch die entsprechenden Abwehrmaßnahmen in Unternehmen. Der "2026 Fraud Security Report" von Infobip, der Milliarden von Interaktionen weltweit analysiert, beleuchtet ein Jahr voller dramatischer Gegensätze. Neben einem Rekordvolumen an blockiertem betrügerischem Datenverkehr war ein rascher Ausbau intelligenter, KI-gestützter Abwehrmaßnahmen zu verzeichnen.

Der Bericht zeigt, dass Betrüger zwar KI einsetzen, um schädigende Nachrichten in großem Umfang zu versenden und individuell anzupassen was zu einem Anstieg der erkannten Bedrohungen um 77 geführt hat -, Unternehmen jedoch entsprechend reagieren. Der Einsatz von KI-gestützter Betrugserkennung stieg im Vergleich zum Vorjahr um 71 %, während die musterbasierte Erkennung um 105 zunahm, was den Trend hin zu passenden Sicherheitsmaßnamen unterstreicht.

Der Bericht zeigt die Wirkungen eines "AI-first"-Sicherheitsansatzes. Die führende britische Bekleidungsmarke NEXT nutzt "Infobip Signals", eine auf KI und maschinellem Lernen basierende Lösung zur Bekämpfung künstlich aufgeblähter Zugriffszahlen, um ihre Kunden vor Betrug zu schützen.

Raz Razaq, Head of Customer Contact Experience Technology bei NEXT sagte: "Angesichts der stetig zunehmenden digitalen Interaktion ist es sehr wichtig, die Kommunikation mit Kunden zu schützen. Durch die Integration von Infobip Signals können wir betrügerische Aktivitäten besser erkennen und zuverlässige Nachrichtenübermittlung gewährleisten. KI-gestützter Schutz wird zu einem entscheidenden Faktor beim Aufbau von Kundenvertrauen in einer zunehmend komplexen Bedrohungslandschaft."

Wichtigste Erkenntnisse des 2026 Berichts:

Auf Phishing entfallen 49 der blockierten schädlichen Inhalte, wobei das Volumen im Vergleich zum Vorjahr um 94 gestiegen ist.

Die Interaktionen mit Netzwerk-APIs, darunter SIM-Swap und Nummernüberprüfung, stiegen um 91 %, wobei der Finanzsektor bei der Nutzung führend war.

Matija Ražem, Chief Commercial Telecom Officer at Infobip, sagte: "Betrüger nutzen KI, um Kampagnen schnell zu automatisieren und auszuweiten, doch der KI-gestützte Schutz entwickelt sich ebenso rasant weiter. Das deutliche Wachstum bei der KI-gestützten Erkennung zeigt, dass führende Unternehmen Sicherheit nicht mehr als Nebensache betrachten, sondern sie direkt in ihre Kommunikationsinfrastruktur integrieren."

Hier können Sie den gesamten Bericht "Fraud Security Trends 2026" finden und herunterladen: https://www.infobip.com/downloads/fraud-security-trends-report-2026.

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, auf der Unternehmen mithilfe von KI als treibender Kraft für Innovation vernetzte Erlebnisse in allen Phasen der Customer Journey gestalten können.

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