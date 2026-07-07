Premium-Pionier für virtuelle Assets BTCS (Middle East) Ltd. ist nun vollständig von der Financial Services Regulatory Authority (FSRA) von ADGM autorisiert und darf regulierte institutionelle Dienstleistungen in den gesamten VAE erbringen.

Bitcoin Suisse baut auf seiner Position als führender schweizerischer Anbieter für Krypto-Dienstleistungen auf, um seine internationale Expansion weiter voranzutreiben. BTCS (Middle East) Ltd. ("BTCS ME"), die Tochtergesellschaft der Bitcoin Suisse Group, hat die Finanzdienstleistungserlaubnis Financial Services Permission, FSP) der Financial Services Regulatory Authority (FSRA) von ADGM, dem internationalen Finanzzentrums von Abu Dhabi, erhalten. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung der internationalen Wachstumsstrategie der Gruppe und der Entwicklung zu einem führenden globalen Vermögensverwaltungspartner.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260707936976/de/

Ceyda Majcen, Chief Executive Officer and SEO of BTCS ME, leads Bitcoin Suisse Group's expansion in the Middle East and brings extensive, long-standing senior leadership experience across the Group.

Die FSP kennzeichnet den Abschluss eines gründlichen, mehrstufigen Lizenzierungsverfahrens und autorisiert BTCS ME, eine umfangreiche Suite an regulierten Finanzdienstleistungen für digitale Assets für institutionelle und professionelle Kunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten bereitzustellen. Bitcoin Suisse bereichert die VAE mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in mehreren Marktzyklen für digitale Vermögenswerte. Die Gruppe verwahrt derzeit 3,7 Milliarden USD in Krypto-Assets und ist weltweit der viertgrößte Staking-Betreiber.

Mit der FSP profitieren Kunden von denselben Grundlagen, die Bitcoin Suisse seit mehr als zehn Jahren zu einem zuverlässigen Partner für Investoren, Institutionen und Blockchain-Innovatoren machen. Bitcoin Suisse kombiniert eine robuste, proprietäre Infrastruktur mit einer Servicephilosophie, in deren Mittelpunkt langfristige Kundenbeziehungen stehen. Dadurch hat das Unternehmen über mehrere Marktzyklen hinweg seine Resilienz bewiesen.

Institutionelle und professionelle Kunden haben Zugang zu einer regulierten Finanzinfrastruktur für digitale Vermögenswerte, die auf anspruchsvolle Bedürfnisse ausgelegt ist, darunter die Verwaltung und Sicherung der Exponierung gegenüber digitalen Assets in einer vollständig konformen Umgebung, institutionelle Verwahrung und Handel genehmigter virtueller Assets. Unterstützt wird dies von einem eigenen Relationship-Manager, der den Zugang zu Technologie auf institutionellem Niveau und regulatorischer Klarheit sicherstellt und persönliche Betreuung, Kontinuität und tiefgreifende Expertise bietet. Im Zuge der Weiterentwicklung des Marktes ist BTCS ME zudem gut aufgestellt, um Kunden zukünftig beim Zugriff auf tokenisierte reale Vermögenswerte zu unterstützen.

Durch die Kombination von regulatorischer Stärke, operativer Tiefe und einem stark personalisierten Kundenserviceansatz kann BTCS ME Kunden in der nächsten Phase der institutionellen Übernahme unterstützen.

Ceyda Majcen, Chief Executive Officer und SEO von BTCS ME, der umfassende, langjährige Erfahrung in leitenden Positionen hat, leitet die Expansion der Bitcoin Suisse Group im Nahen Osten.

"Der Erhalt der FSP von der FSRA ist ein wichtiger Meilenstein in unserer internationalen Wachstumsstrategie. Die Autorisierung steht für mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Aufbau von resilienter Infrastruktur, Risiko-Frameworks und vertrauensvollen Kundenbeziehungen. Wir freuen uns, unsere einzigartige Kombination institutioneller Fähigkeiten und stark personalisierter Services in die VAE bringen zu können, einer der dynamischsten Drehscheiben für digitale Vermögenswerte der Welt."

Arvind Ramamurthy, Chief Market Development Officer bei ADGM, sagte:

"Wir gratulieren Bitcoin Suisse zum Erhalt der FSP von der FSRA. Die Expansion des Unternehmens in ADGM untermauert die Stärke und Reife unseres Ökosystems für digitale Assets, das auch weiterhin führende globale Institutionen anzieht, die nach regulatorischer Klarheit, Marktzugang und langfristigen Wachstumschancen streben. Während Abu Dhabi seine Position als führendes Finanzzentrum in der Region weiter ausbaut, bleibt ADGM der Förderung von Innovation in einem robusten, international anerkannten regulatorischen Umfeld verschrieben."

Über Bitcoin Suisse

Bitcoin Suisse ist ein führender Premium-Anbieter von Finanzdienstleistungen für digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen wurde 2013 von Experten für digitale Assets gegründet und bietet eine kohäsive Suite von Handels-, Verwahrungs-, Staking- und Kreditvergabe-Dienstleistungen für institutionelle Kunden, Stiftungen für digitale Assets, Family Offices, Vermögensverwalter und vermögende Privatpersonen. Bitcoin Suisse hat seinen Hauptsitz in Zug und beschäftigt über 200 Mitarbeitende in der Schweiz, in Liechtenstein, den Vereinigten Arabischen Emiraten und auf Bermuda.www.bitcoinsuisse.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260707936976/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien

Lukas Mettler

Media Relations Lead, Bitcoin Suisse

l.mettler@bitcoinsuisse.com

+41 76 502 02 99