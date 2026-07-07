Kräftige Kursverluste von Aktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI) haben den DAX am Dienstag deutlich belastet. Die bereits in Asien negative Stimmung übertrug sich auf Europas Börsen, und in New York wurden Technologiewerte gemieden. Nach seinem Rekordlauf in den vergangenen drei Handelstagen fiel der deutsche Leitindex nun um 1,37 Prozent auf 25.465,25 Punkte. Am Morgen war der südkoreanische Kospi, zuletzt zum Sinnbild der KI-Rally geworden, zeitweise um acht Prozent abgesackt. Am Ende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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