© Foto: Imen Ben Youssef - picture alliance / Hans LucasSteigende Kosten bei OpenAI und Anthropic treiben US-Firmen zu chinesischen KI-Modellen. DeepSeek und Z.ai gewinnen rasant Marktanteile.Chinesische KI-Anbieter gewinnen im Wettbewerb mit OpenAI und Anthropic an Boden. Das berichten mehrere Unternehmensvertreter, Entwickler und Analysten im Gespräch mit CNBC. Ausschlaggebend sind vor allem die stark gestiegenen Kosten führender US-Modelle, während chinesische Alternativen bei Leistung und Preis immer attraktiver werden. Daten der Entwicklerplattform OpenRouter zeigen, dass der Anteil chinesischer KI-Modelle an der Nutzung durch US-Unternehmen seit dem 8. Februar dauerhaft über 30 Prozent lag. In einzelnen Wochen erreichte der Wert sogar 46 …
Enthaltene Werte: WSOANTHROXXX,WSOOPENAIXXXDen vollständigen Artikel lesen
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