© Foto: JOE MARINO - newscomStrong Buy, 800-Dollar-Kursziel, Nasdaq-100-Aufnahme: SpaceX bekommt den vollen Wall-Street-Schub. Doch der knappe Float macht die Aktie auch extrem gefährlich.SpaceX bekommt nach dem Börsengang massiven Rückenwind von der Wall Street. Nach dem Ende der vorgeschriebenen Schweigefrist für die begleitenden Banken haben mehrere große Häuser die Beobachtung der Aktie aufgenommen - überwiegend mit Kaufempfehlungen. Besonders aggressiv fällt die Einschätzung von Raymond James aus: Die Investmentbank startet SpaceX mit "Strong Buy" und einem Kursziel von 800 US-Dollar. Gegenüber dem Schlusskurs vom Montag von 160,42 US-Dollar entspricht das einem Aufwärtspotenzial von 399 Prozent. Analyst Brian …
Enthaltene Werte: US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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