Ende Mai hatte die Bitcoin-Treasury-Firma Strategy erstmals seit 2022 einen winzigen Teil ihrer Bestände verkauft -Â und damit ein Beben auf dem Kryptomarkt ausgelöst. Jetzt hat Strategy fast 3.600 Bitcoin abgestoßen. Wie reagieren die Märkte? Über Jahre hinweg verfolgte Strategy (früher: Microstrategy) eine "Niemals-verkaufen"-Strategie, wenn es um die eigenen Bitcoin-Bestände ging. Stattdessen mutierte Unternehmen zum größten börsennotierten Bitcoin-Besitzer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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