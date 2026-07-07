Börse Aktuell: Halbleiter belasten die Wall Street Ölpreis steigt um 3 US30 gibt nach Rekordhochs nach

Die Börse heute steht unter dem Eindruck einer weltweiten Schwäche an den Aktienmärkten. Nach deutlichen Kursverlusten in Asien geraten auch Europas Börsen unter Druck, während die Wall Street von anhaltenden Verkäufen im Halbleiter- und KI-Sektor belastet wird. Besonders Technologieunternehmen stehen im Fokus, nachdem Investoren zunehmend Gewinne mitnehmen und die Bewertungen kritisch hinterfragen.

Im Mittelpunkt der Börse aktuell stehen heute die Entwicklung der großen Aktienindizes, die Kursbewegungen bei Nvidia, Tesla und SpaceX sowie die anhaltende Schwäche im Technologiesektor.

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