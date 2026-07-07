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Strategy verkaufte in der vergangenen Woche 3.588 Bitcoin für 216 Millionen Dollar zu einem Durchschnittspreis von 60.773 Dollar, deutlich unter dem eigenen Einstandskurs. Die Bitcoin News am Montag, dem 6. Juli 2026, öffneten damit eine Debatte über das Ende einer jahrelangen Halte-Doktrin. BTC erreichte in der Nacht zum Montag ein Zweiwochenhoch von 63.900 Dollar, gab die Gewinne aber in den asiatischen Handelszeiten ab. Am Montagmorgen notiert der Kurs bei rund 62.500 Dollar, ein Rückgang von 1,2 Prozent gegenüber dem Nachthoch. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht mit nur 57.000 neuen Stellen hatte BTC am Freitag nach oben getrieben. Short-Liquidierungen über 450 Millionen Dollar verstärkten den Wochenendaufschwung laut Coinglass-Daten. Der Fear and Greed Index steht bei 24 und verharrt in der Zone extremer Angst. BTC liegt etwa 50 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.198 Dollar vom Oktober 2025. Dieser Artikel ordnet die Bitcoin News ein und stellt einen Presale mit fertigen Werkzeugen vor.

Bitcoin News: Strategy verkauft zum Verlustpreis, während der EU-AI-Act neue BTC-Nutzung schafft

Strategy reichte am 6. Juli ein Formular 8-K bei der SEC ein und bestätigte den Verkauf von 3.588 BTC in zwei Tranchen, wie CoinDesk berichtete. Die erste Tranche umfasste 1.363 BTC für 80,8 Millionen Dollar zwischen dem 29. und 30. Juni. Die zweite Tranche brachte 2.225 BTC für 135,2 Millionen Dollar zwischen dem 1. und 5. Juli. Die Erlöse flossen in Dividendenzahlungen auf die Vorzugsaktien der Serien STRF, STRC, STRK und STRD. Strategy hält nach dem Verkauf 843.775 BTC mit einer Dollar-Reserve von 2,55 Milliarden, die 17,4 Monate an Dividenden deckt.

Ebenfalls am 6. Juli stellten Entwickler in Europa einen Bitcoin-verankerten Quittungsstandard vor, der die Einhaltung von Artikel 50 des EU-AI-Acts sichern soll, wie der Bitcoin News Digest berichtete. Das System berechnet einen kryptografischen Hash von KI-Inhalten und verankert ihn im OP-RETURN-Feld einer Bitcoin-Transaktion. Artikel 50 tritt am 2. August 2026 in Kraft und schreibt maschinenlesbare Wasserzeichen für KI-generierte Inhalte vor. Bestehende Systeme erhalten eine Übergangsfrist bis zum 2. Dezember 2026 unter dem AI-Omnibus-Abkommen. Diese Bitcoin News zeigen, dass BTC als Compliance-Werkzeug jenseits der Preisdebatte an Bedeutung gewinnt.

Am Preischart zeigt sich ein fragiles Bild, das die Bitcoin News am Montag prägt. BTC berührte in der Nacht 63.900 Dollar, konnte die Marke aber nicht halten und fiel auf 62.500 Dollar zurück. Der 20-Tage-EMA bei 62.450 Dollar ist die erste Hürde, die für eine echte Erholung fallen muss. Darüber liegt der Widerstand bei 64.000 bis 64.100 Dollar, gefolgt von einer stärkeren Zone bei 66.600 bis 67.600 Dollar. Auf der Unterseite bleibt 58.200 Dollar die Grenze zum bärischen Szenario. Die Inflationsdaten am 14. Juli entscheiden, ob die aktuelle Erholung Bestand hat oder ob Verkäufer erneut drücken.

Pepeto stellt Marktplatz und Risk Scorer fertig, während die Bitcoin News zwischen Hoffen und Angst schwanken

Die Bitcoin News liefern Charts und Wal-Daten, doch die eigentliche Entdeckung dieses Zyklus könnte ein Presale-Marktplatz sein, der seinen Risk Scorer und Token-Swap fertiggestellt hat, bevor er einen einzigen Dollar verlangte. Genau das ist Pepeto, und die laufende Wal-Akkumulation bei BTC macht das Timing noch schärfer.

PepetoSwap übernimmt jeden Handel, während der Risk Scorer Token prüft, bevor Kapital gebunden wird. Beide Werkzeuge laufen über die offizielle Pepeto-Website und bilden einen Marktplatz, der heute funktioniert, statt auf eine Roadmap nach dem Launch zu vertrauen. Während BTC 50 Prozent unter seinem Allzeithoch von 126.198 Dollar notiert, bewegt sich ein Presale bei 0,0000001871 Dollar in einer völlig anderen Kategorie. Wer diesen Einstieg zuerst findet, positioniert sich für die Veränderung, die das erwartete Binance-Listing bringt.

SolidProof hat den Risk Scorer und PepetoSwap gemeinsam in einem vollständigen Audit geprüft und verifiziert, sodass Käufer den Code bestätigen können, bevor sie sich festlegen. Die gesamte Codebasis wurde vor dem Presale-Start einer unabhängigen Prüfung unterzogen, und der Bericht steht öffentlich zur Einsicht bereit. Der Pepe-Mitgründer hinter Pepeto hat den Marktplatz und den Risk Scorer zuerst fertiggestellt und dann den Verkauf eröffnet. Jedes Werkzeug funktioniert auf der offiziellen Pepeto-Website und wird nach dem erwarteten Listing weiter laufen.

Der Presale hat die Marke von 10 Millionen Dollar überschritten, und jede Phase füllt sich schneller als die vorherige. Pepeto betreibt einen Marktplatz, den andere Memecoins nur auf dem Papier beschreiben, und die fertige Infrastruktur gibt dem Projekt eine Grundlage jenseits reiner Spekulation. Mit einem Gesamtangebot von 420 Billionen Token, das auf hohes Volumen ausgelegt ist, markiert das erwartete Listing den Punkt, an dem sich frühe Einstiege in vergangenen Zyklen als entscheidend erwiesen haben.

Fazit

Strategys 216-Millionen-Dollar-Verkauf und das Scheitern an der 63.900-Dollar-Marke prägen die Bitcoin News am Montag. Die Kursbewegung deutet auf eine Erholung, doch in vergangenen Zyklen sammelten die Wallets die Ergebnisse ein, die gehandelt hatten, bevor der breite Markt einen Grund hatte hinzuschauen. Die Obergrenze liegt bei Pepeto höher, weil ein funktionierender Marktplatz hinter dem Projekt steht und nicht nur ein Chartmuster. Der Presale trennt die Wallets, die ihn zuerst fanden, von denen, die zu lange zögerten, und mit dem Listing verschwindet dieser Zugang dauerhaft vom Markt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was sind die wichtigsten Bitcoin News am 6. Juli 2026?

Strategy verkaufte 3.588 BTC für 216 Millionen Dollar unter dem eigenen Einstandskurs, und BTC erreichte 63.900 Dollar, bevor der Kurs auf 62.500 Dollar zurückfiel. Der Fear and Greed Index steht bei 24, und die Inflationsdaten am 14. Juli sind der nächste Richtungskatalysator.

Warum fällt Pepeto in den Bitcoin News auf?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg mit einem funktionierenden Marktplatz und Risk Scorer, die von SolidProof vollständig geprüft und verifiziert wurden, bevor der Presale begann. Ein Pepe-Mitgründer leitet das Projekt, und ein erwartetes Binance-Listing nähert sich. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.