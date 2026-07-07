Auf dem Machina Summit stellt UMA das Design seines ersten humanoiden Roboters vor und präsentiert "Real-Time Learning", eine neue KI-Architektur, die es Robotern ermöglicht, neue Fähigkeiten durch Vorführen statt durch Programmierung zu erlernen.

Auf dem Machina Summit stellte UMA, ein Unternehmen im Bereich der physikalischen KI, das Design seines ersten humanoiden Roboters vor und präsentierte "Real-Time Learning" eine Lernarchitektur, die es Robotern ermöglicht, neue Fähigkeiten durch Vorführen statt durch manuelle Programmierung zu erlernen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260707426749/de/

Die alternde Bevölkerung, die Abwanderung von Industriebetrieben und die Energiewende verursachen in den Industrieländern zunehmend Druck. Laut Korn Ferry könnten der Weltwirtschaft bis 2030 85 Millionen Arbeitskräfte fehlen, was einem Verlust an wirtschaftlicher Leistung von bis zu $8,5 Billionen entspräche. Vor diesem Hintergrund entwickelt UMA eine neue Generation intelligenter Roboter, die Menschen unterstützen sollen, indem sie körperlich anstrengende, repetitive oder gefährliche Arbeiten übernehmen.

"Demografische, industrielle und ökologische Trends deuten alle auf dieselbe Tatsache hin: Gesellschaften benötigen mehr Produktionskapazitäten," sagte Rémi Cadène, CEO und Mitgründer von UMA "Wir sind davon überzeugt, dass intelligente Roboter Teil der Lösung werden nicht als Ersatz für Menschen, sondern als eine neue Art von Werkzeugen, die es ihnen ermöglicht, mehr Zeit für das aufzuwenden, was Maschinen niemals ersetzen können: Kreativität, Urteilsvermögen, Innovation und Fürsorge für andere.

Robotik für die reale Welt

Für UMA geht es bei der humanoiden Robotik nicht darum, Technologiedemonstrationen zu entwickeln. Vielmehr geht es darum, Roboter zu entwickeln, die in Umgebungen, die für Menschen geschaffen wurden darunter Fabriken, Lagerhäuser, Logistikzentren und Industrieanlagen -, unmittelbar einen Mehrwert schaffen können. Dank ihrer humanoiden Architektur sind sie in der Lage, vorhandene Werkzeuge zu nutzen, sich nahtlos in die bestehende Infrastruktur zu integrieren und auf natürliche Weise mit bestehenden Teams zusammenzuarbeiten.

Der technische Ansatz geht über die Hardware hinaus. Durch die Interaktion mit der physischen Welt in einer Art und Weise, die menschliches Verhalten widerspiegelt, können die Roboter von UMA effizienter aus Vorführungen lernen, bei Bedarf Anweisungen folgen und ihre Leistung in ihren Einsatzumgebungen kontinuierlich verbessern.

Während sich ein Großteil der heutigen humanoiden Robotik zwischen technisch komplexen Maschinen und von Konsumgütern inspirierten Robotern, die freundlich wirken sollen, hin- und herbewegt, hat sich UMA bewusst für einen anderen Weg entschieden.

UMA hat einen anderen Weg eingeschlagen. Das ist es, was UMA als "Dressed Machine" bezeichnet: Der Roboter weist menschliche Proportionen, jedoch ein neutrales Visier anstelle von Gesichtszügen auf, wodurch der Unterschied zum Menschen klar definiert wird. Eine weiche, technische Außenhülle wird mit bewusst sichtbaren mechanischen Gelenken kombiniert, wodurch die Identität des Roboters betont statt verborgen wird.

Anstatt mit kurzlebigen Vorführungen zu beeindrucken, hat UMA seinen Roboter so konzipiert, dass er durch den täglichen Einsatz Vertrauen gewinnt. Das Ziel ist nicht, eine Maschine zu bauen, die auf der Bühne beeindruckt, sondern eine, die sich nahtlos in industrielle Abläufe einfügt und im Laufe der Zeit zu einem zuverlässigen Partner wird.

Real-Time Learning: Robotern beibringen, wie Menschen lernen

Im Mittelpunkt der UMA-Technologie steht eine einfache Überzeugung: Zukünftige Roboter sollten so lernen wie Menschen.

Wenn Menschen mit einer neuen Aufgabe konfrontiert werden, beobachten sie, experimentieren, üben und verbessern sich schrittweise, bis sie diese beherrschen. Das Echtzeitlernen wendet dasselbe Prinzip auf die Robotik an, indem es Robotern ermöglicht, neue Fähigkeiten anhand von Vorführungen zu erlernen, sich an ungewohnte Situationen anzupassen und ihre Ausführung durch Erfahrung kontinuierlich zu verfeinern.

Anstatt dass Roboter von Ingenieuren für jede neue Anwendung manuell neu programmiert werden müssen, ermöglicht die Plattform den Robotern, kontinuierlich von ihrer Umgebung zu lernen. Dadurch werden sie viel flexibler und eignen sich besser für den Einsatz in einer Vielzahl industrieller Umgebungen.

Nach Meinung von besteht die Herausforderung der Branche nicht mehr darin, Roboter zu bauen, die einzelne Aufgaben ausführen können. Der nächste Durchbruch liegt darin, Roboter zu entwickeln, die neue Aufgaben erlernen können.

Physische KI in Europa

Während der Wettstreit im Bereich humanoide Robotik heute weitgehend von den Vereinigten Staaten und China ausgetragen wird, ist UMA der Ansicht, dass Europa eine einzigartige Chance bietet, das nächste Kapitel der physischen KI zu schreiben.

Die Region bietet wissenschaftliche Forschung auf Weltklasseniveau, eine starke industrielle Basis und eine wachsende Nachfrage nach Automatisierung, die durch strukturellen Arbeitskräftemangel angetrieben wird. Für UMA ist Europa nicht nur der Ort, an dem das Unternehmen gegründet wurde, sondern auch der Ort, an dem intelligente Roboter am schnellsten Mehrwert schaffen könnten.

Technologie, die menschliche Potenziale erweitert

Die heutige Präsentation ist mehr als nur die Vorstellung eines humanoiden Roboters. Sie spiegelt die umfassende Vision von UMA im Bereich der "Physical AI" wider: intelligente Maschinen, die in der Lage sind, kontinuierlich zu lernen, sich anzupassen und mit Menschen zusammenzuarbeiten, um einige der drängendsten demografischen, industriellen und ökologischen Herausforderungen unserer Gesellschaft zu bewältigen.

"Wir sind erst am Anfang dieser Reise", sagte Cadène. "Es wird noch Jahre dauern, bis humanoide Roboter in großem Maßstab zum Einsatz kommen genauso wie das Internet und Smartphones Zeit brauchten, bevor sie ganze Branchen revolutionierten. Wir glauben, dass intelligente Roboter die Realwirtschaft auf ähnliche Weise neu gestalten werden.

"Eines Tages werden Roboter dazu beitragen, zukünftige Generationen von Robotern herzustellen, und so ihren eigenen Einsatz beschleunigen. Unser Ziel war es jedoch nie, Menschen zu ersetzen. Vielmehr wollen wir die Fähigkeiten der Menschen erweitern, damit jeder mehr Zeit hat, kreativ zu sein, Probleme zu lösen und sich auf das zu konzentrieren, was uns als Menschen einzigartig macht. Diese Vision bestimmt jede wissenschaftliche, technologische und industrielle Entscheidung, die wir bei UMA treffen.

Über UMA

UMA ist ein europäisches Unternehmen im Bereich der physikalischen KI, das die nächste Generation intelligenter humanoider Roboter entwickelt.

Das Unternehmen wurde 2025 von Rémi Cadène, Pierre Sermanet, Robert Knight und Simon Alibert gegründet. Es basiert auf Fachwissen in den Bereichen Spitzenforschung im Bereich KI, Robotik, verkörperte Intelligenz, eingebettete Systeme und Industrielles Engineering, um Roboter zu entwickeln, die durch Vorführen lernen und sicher in realen Umgebungen arbeiten können.

UMA mit Hauptsitz in Paris und Teams in London und Genf entwickelt eine "Physical AI"-Plattform. Diese soll Unternehmen dabei unterstützen, den Arbeitskräftemangel zu bewältigen und Menschen zu kreativeren Tätigkeiten verhelfen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260707426749/de/

Contacts:

Pressekontakte Outcast France

Yana Rogers, yrogers@thisisoutcast.fr, +33 698335048

Nalia Kailali, nkailali@thisisoutcast.fr, +33 652755653