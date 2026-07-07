© Foto: Hannes P Albert/dpa/dpa-tmnEin Jahr halten, Gewinne steuerfrei kassieren - dieses Krypto-Privileg könnte bald Geschichte sein. Laut SZ will der Finanzminister Bitcoin-Steuerprivilegen abschaffen. Die Hintergründe.Bislang gilt: Wer Kryptowährungen länger als ein Jahr hält, kann Gewinne steuerfrei realisieren. Genau dieses Privileg steht jedoch auf der Kippe. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung plant Finanzminister Lars Klingbeil, die Haltefrist für die Steuerfreiheit von Krypto-Gewinnen abzuschaffen. So heißt es im Haushaltsentwurf: "Wer mit Kryptowerten Gewinne erzielt, soll künftig ebenso seinen Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen wie derjenige, der seinen Arbeitslohn oder Aktienerträge …
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