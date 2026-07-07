SpaceX hatte Mitte Juni einen fulminanten Börsenstart hingelegt und wurde dank einer eigens für das Unternehmen eingeführten Regel bereits im Nasdaq 100 aufgenommen. Passend dazu haben eine ganze Reihe von Analysten die Coverage gestartet. Die grundlegende Einschätzung fällt dabei recht eindeutig aus.AKTIONÄR-Leser wissen: Die anfängliche dreitägige Rally hatte SpaceX zwischenzeitlich einen Aktienkurs von fast 226 Dollar und einen Börsenwert von knapp drei Billionen Dollar beschert. Im Anschluss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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