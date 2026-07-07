Das Private Department of Sheikh Mohammed bin Khalid Al Nahyan (das "Private Department") hat heute zugesagt, 1,13 Milliarden USD in MidOcean Energy ("MidOcean" oder das "Unternehmen"), ein von EIG gegründetes und verwaltetes Flüssigerdgasunternehmen, zu investieren.

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Parallel zu der Investition haben das Private Department und EIG eine strategische Partnerschaft geschlossen, in deren Mittelpunkt Kapitalbündelung, Investitionsakquise und die Entwicklung institutioneller Investitionsmöglichkeiten in den Vereinigten Arabischen Emiraten und ausgewählten regionalen Märkten stehen.

Die Investition in MidOcean repräsentiert den Eintritt des Private Department in den globalen LNG-Sektor und markiert den Beginn einer breiteren strategischen Beziehung mit EIG, einer globalen Firma für Energie- und Infrastrukturinvestitionen. Im Rahmen dieser Partnerschaft möchten die Parteien an zukünftigen Investmentmöglichkeiten im Energiesektor und in verwandten Infrastruktursektoren zusammenarbeiten.

Die Investition ermöglicht eine weitere Stärkung der hochwertigen institutionellen Aktionärsbasis von MidOcean und spiegelt das fortgesetzte Vertrauen in die Strategie des Unternehmens, eine diversifizierte, resiliente und langfristige globale LNG-Plattform aufzubauen.

MidOcean hat ein hochwertiges Portfolio an LNG-Beteiligungen in wichtigen globalen Märkten geschaffen, darunter Kanada, Australien und Lateinamerika, und möchte seine globale Präsenz durch einen disziplinierten und wertorientierten Investmentansatz weiter ausbauen.

R. Blair Thomas, Vorsitzender von MidOcean und CEO von EIG, sagte: "Wir freuen uns, eine strategische Partnerschaft mit dem Private Department zu schließen. Diese Beziehung vereint das Wissen im Bereich globaler Energieinvestments von EIG mit der regionalen Reichweite, den institutionellen Beziehungen und der langfristigen Investmentperspektive des Private Department. Wir glauben, dass dadurch eine leistungsstarke Plattform für Kapitalbildung und Investitionen in der Region geschaffen wird."

De la Rey Venter, CEO von MidOcean, sagte: "Die Investition des Private Department unterstützt unser fortgesetztes Wachstum und unsere anhaltende Umsetzung in einem diversifizierten globalen LNG-Portfolio. Wir schätzen die nachdrückliche Unterstützung der Strategie von MidOcean und freuen uns auf die Zusammenarbeit, um weitere Chancen in einem zunehmend wichtigen globalen LNG-Markt zu ergreifen."

Matar Hamdan Al Ameri, Executive Managing Director des Private Department of Sheikh Mohammed bin Khalid Al Nahyan, sagte: "Diese Investition ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Strategie, eine langfristige Exposition gegenüber hochwertigen globalen Infrastruktur- und Energie-Assets zu erzielen und Chancen für regionale Investoren zu schaffen, sich neben führenden institutionellen Partnern einzubringen. MidOcean bietet über eine diversifizierte LNG-Plattform Zugang zu einer kritischen Komponente des globalen Energiesystems, und unsere strategische Partnerschaft mit EIG schafft eine Grundlage für die zukünftige Zusammenarbeit und Investitionsmöglichkeiten in der Region."

Über das Private Department of Sheikh Mohammed bin Khalid Al Nahyan

Das Private Department of Sheikh Mohammed Bin Khalid Al Nahyan mit Hauptsitz in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, und das angeschlossene KSH Investments sind eine diversifizierte Investment- und Vermögensverwaltungsplattform, die sich darauf konzentriert, langfristige Investmentchancen in verschiedenen Sektoren und Geografien zu identifizieren und zu entwickeln. Durch seine direkten Investitionen, strategischen Partnerschaften und Vermögensverwaltungsaktivitäten verwaltet das Private Department zusammen mit dem angeschlossenen KSH Investments Beteiligungen in den Bereichen Immobilien, Gastgewerbe, Infrastruktur, Finanzdienstleistungen, Energie und anderen Sektoren, wobei der Schwerpunkt auf langfristiger Wertgenerierung und vorsichtiger Kapitalallokation liegt.

Wichtiger Hinweis

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Über EIG

EIG ist ein führender institutioneller Investor in den globalen Energie- und Infrastruktursektoren mit einem verwalteten Vermögen von 25,9 Mrd. USD (Stand: 31. März 2026). EIG ist auf private Investitionen in Energie und energiebezogene Infrastruktur auf globaler Ebene spezialisiert. In seiner 44-jährigen Geschichte hat EIG über 53,9 Mrd. USD in den Energiesektor investiert, und zwar in 426 Projekte oder Unternehmen in 44 Ländern auf sechs Kontinenten. Zu den Kunden von EIG gehören viele der führenden Pensionspläne, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen und Staatsfonds in den USA, Asien und Europa. EIG hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C., und unterhält Büros in Houston, London, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong und Seoul. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von EIG unter www.eigpartners.com.

Über MidOcean Energy

MidOcean Energy, ein von EIG gegründetes und geführtes LNG-Unternehmen, hat sich zum Ziel gesetzt, ein diversifiziertes, resilientes, kosten- und CO2-effizientes globales LNG-Portfolio aufzubauen. Dies unterstreicht die Überzeugung der EIG, dass LNG ein wichtiges Element eines kohlenstoffärmeren, wettbewerbsfähigen und sichereren globalen Energiesystems ist. MidOcean Energy hat eine Plattform mit einer Bilanz von mehr als 5 Milliarden USD und Beteiligungen an verschiedenen LNG-Projekten in Amerika und Australien aufgebaut, die von einem Marketingbüro in Singapur und einem Unternehmensbüro in London unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.midoceanenergy.com.

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