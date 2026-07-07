Überzeichnete Kapitalbeschaffung mit Unterstützung globaler institutioneller Investoren

Bregal Milestone ("Milestone" oder die "Gesellschaft"), eine führende europäische Private-Equity-Gesellschaft im Softwarebereich, gab heute die endgültige Schließung ihres dritten Fonds, Bregal Milestone III ("Fonds III" oder der "Fonds"), bei einem auf €915 Millionen angehobenen Hard Cap bekannt. Der Fonds war überzeichnet und hat den Investorenkreis der Gesellschaft stark erweitert.

Das Ergebnis, das innerhalb von acht Monaten nach der ersten Schließung und trotz schwieriger Rahmenbedingungen bei der Kapitalbeschaffung erzielt wurde, spiegelt die Attrktivität des KI-orientierten Ansatzes von Milestone und die nachweisbare Erfolgsbilanz des Unternehmens wider.

Jan Bruennler, Philippe Lautenberg und Cyrus Shey, Mitgründer und geschäftsführende Gesellschafter von Bregal Milestone, erklärten: "Bregal Milestone III ist ein Beweis für unsere feste Überzeugung, in wichtige europäische Unternehmen aus den Bereichen Software, KI und Cybersicherheit zu investieren und diese bei ihrem Wachstum zu unterstützen. Wir sind dankbar für die Unterstützung und das Vertrauen unserer langjährigen wie auch neuen Partner und konzentrieren uns weiterhin auf die Umsetzung der Strategie, die Milestone seit seiner Gründung geprägt hat."

Wie bereits bei den vorangegangenen Fonds verbindet die Strategie von Fonds III einen stark branchenorientierten Ansatz mit der Suche nach Investitionsmöglichkeiten auf bilateraler Ebene sowie einer aktiven Partnerschaft mit Gründern und Managementteams. Die Wertschöpfung wird durch die Daten- und KI-Kompetenzen der Gesellschaft beschleunigt, darunter "Bregal Milestone Amplify", das mithilfe von vor Ort eingesetzten Ingenieuren und KI-Architekten produktionsreife KI in den Portfoliounternehmen implementiert. Der Fonds hat bereits seine ersten beiden Plattforminvestitionen abgeschlossen und eine starke eigene Pipeline an Investitionsmöglichkeiten in seinen Zielmärkten aufgebaut.

Alex Odysseos, Leiter des Bereichs Kapitalbeschaffung bei Bregal Milestone, fügte hinzu: "Wir sind dankbar für das Vertrauen, das uns sowohl bestehende als auch neue Investoren entgegenbringen. Die breite Unterstützung aus Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien spiegelt die wachsende Anerkennung der differenzierten Anlagestrategie von Milestone und seiner bewährten Fähigkeit wider, den Investoren kontinuierlich Kapital zurückzugeben. Der Abschluss dieser Finanzierungsrunde ist ein bedeutender Schritt nach vorne für Milestone, und wir freuen uns darauf, diese Dynamik weiter auszubauen."

Der Fonds III verzeichnete Zusagen von Versicherern, staatlichen und betrieblichen Pensionskassen, internationalen Vermögensverwaltern und anderen institutionellen Anlegern auf vier Kontinenten.

Die Evercore Private Funds Group fungierte als globaler Platzierungsagent, und Goodwin Procter fungierte als Rechtsberater von Bregal Milestone.

Über Bregal Milestone

Bregal Milestone ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft im Softwarebereich, die seit ihrer Gründung Kapital in Höhe von rund 2,3 Milliarden Euro eingeworben hat. Das Unternehmen stellt Wachstumskapital und operative Unterstützung bereit, um marktführende Unternehmen in den Bereichen B2B-Software, KI und Cybersicherheit aufzubauen. Bregal Milestone ist Teil von Bregal Investments, einer weltweit führenden Investmentplattform mit einem verwalteten Vermögen von über 24 Milliarden Euro. Bregal Milestone wurde von GrowthCap als eine der führenden Private-Equity-Gesellschaften des Jahres 2025 ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.bregalmilestone.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

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