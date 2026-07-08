Aufbauend auf den bereits im Einsatz befindlichen Funktionen zur Emission und zum Vertrieb tokenisierter Fonds erweitert SS&C seine Innovationsstrategie, um die nächste Entwicklungsstufe der digitalen Anlagemärkte zu unterstützen

SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) gab heute Pläne bekannt, die digitale Barabwicklung für tokenisierte Anlagegeschäfte unter Verwendung regulierter Formen von digitalem Bargeld, darunter Stablecoins und tokenisierte Einlagen bei Geschäftsbanken, zu ermöglichen.

Die Ankündigung baut auf der erfolgreichen Einführung der bereits in Betrieb befindlichen Funktionen zur Emission und zum Vertrieb tokenisierter Fonds durch SS&C zu Beginn dieses Jahres auf, die auf die Übernahme von Calastone im Jahr 2025 folgte. SS&C ermöglicht es Vermögensverwaltern bereits, tokenisierte Versionen traditioneller Investmentfonds über die von ihnen bereits genutzte Infrastruktur und Konnektivität auf den Markt zu bringen und trägt so dazu bei, eine Brücke zwischen traditionellen und digitalen Anlagemärkten zu schlagen.

Da das Interesse an tokenisierten Anlageprodukten weiter wächst, richtet der Markt seinen Blick zunehmend über die Tokenisierung hinaus auf die Infrastruktur, die zur Unterstützung digitaler Transaktionen erforderlich ist. Nachdem SS&C bereits die Emission und den Vertrieb tokenisierter Fonds ermöglicht hat, erweitert das Unternehmen nun seine Innovationsroadmap, um die nächste Phase des digitalen Anlagezyklus zu unterstützen.

Die geplanten Funktionen werden es ermöglichen, digitale Anlagetransaktionen unter Verwendung regulierter Formen von digitalem Bargeld, einschließlich Stablecoins und tokenisierter Einlagen bei Geschäftsbanken, abzuwickeln. Sie sind darauf ausgelegt, die zukünftige atomare Abwicklung zu unterstützen, und werden dazu beitragen, das Abwicklungsrisiko zu verringern, die operative Effizienz zu verbessern und grenzüberschreitende Anlagetransaktionen zu vereinfachen, während sich die digitalen Märkte weiterentwickeln.

Zusammen mit den bestehenden Funktionen von SS&C zur Emission und zum Vertrieb tokenisierter Fonds schaffen diese geplanten Erweiterungen einen Weg für berechtigte Fonds im gesamten gemeinsamen Ökosystem von SS&C und Calastone, über digitale Zahlungsmittel gehandelt und abgewickelt zu werden. Diese Funktion erweitert die praktische Anwendung tokenisierter Anlageprodukte weiter.

"Tokenisierte Fonds entwickeln sich neben Investmentfonds und ETFs zu einer weiteren gängigen Anlagestruktur. Da Vermögensverwalter beginnen, diese Produkte im operativen Geschäft zu unterstützen, benötigen sie eine Infrastruktur, die sich mit ihnen weiterentwickelt", sagte Nick Wright, General Manager, SS&C Global Investor Distribution Solutions. "Die heutige Ankündigung stellt einen weiteren Schritt dar, um Kunden bei diesem Übergang zu unterstützen, indem wir auf unseren bereits bestehenden Fähigkeiten zur Emission und zum Vertrieb tokenisierter Fonds aufbauen und diese um die für die nächste Phase der Marktakzeptanz erforderliche Infrastruktur für die Abwicklung mit digitalem Bargeld ergänzen. Nach der Übernahme von Calastone haben wir weiter in den Ausbau dieser Fähigkeiten investiert, um Kunden dabei zu unterstützen, digitale Anlagen vertrauensvoll zu nutzen und dabei gleichzeitig von der Größe, Ausfallsicherheit und Konnektivität zu profitieren, auf die sie sich bereits verlassen."

Die geplanten Erweiterungen unterstreichen die anhaltenden Investitionen von SS&C in digitale Innovationen nach der Übernahme von Calastone und zeigen das Engagement des Unternehmens, praktische Funktionen bereitzustellen, die Kunden dabei helfen, sich auf die Zukunft der Vermögensverwaltung vorzubereiten.

Weitere Einzelheiten zur Produktverfügbarkeit und zu den Zeitplänen für die Umsetzung werden bekannt gegeben, sobald die jeweiligen Entwicklungsmeilensteine erreicht sind.

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Über SS&C Technologies

SS&C ist ein führender Anbieter von geschäftskritischer, KI-gestützter Software und Dienstleistungen, die es Finanzdienstleistern und Organisationen im Gesundheitswesen ermöglichen, intelligenter, schneller und sicherer zu arbeiten. SS&C wurde 1986 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Windsor, Connecticut, und unterhält Niederlassungen weltweit. Mehr als 23.000 Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen von den weltweit größten Konzernen bis hin zu kleinen und mittelständischen Unternehmen vertrauen auf das Fachwissen, die Reichweite und die Technologie von SS&C. Weitere Informationen zu SS&C (Nasdaq: SSNC) finden Sie unter www.ssctech.com.

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