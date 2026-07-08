Prelude Ventures leitete die Finanzierungsrunde, an der auch JERA Co., Inc., Japans größter Stromerzeuger, sowie Idemitsu Kosan, eines der größten integrierten Energieunternehmen Japans, beteiligt waren

Das Series-B-Eigenkapital ist die erste Komponente einer diversifizierten Finanzierung, die Kapital und Fremdkapital auf Projektebene umfasst

Das Millimeterwellen-Bohrsystem von Quaise nähert sich einer Tiefe von einem Kilometer an seiner Bohrstelle in Zentraltexas

Mit den Mitteln aus der Serie-B-Finanzierungsrunde wird das Projekt Obsidian in Zentral-Oregon finanziert, das weltweit erste kommerzielle geothermische Kraftwerk mit extrem hohen Temperaturen

Quaise Energy, ein führender Entwickler von superheißer geothermischer Energie im Versorgungsmaßstab, gab heute den ersten Abschluss seiner Serie-B-Finanzierungsrunde bekannt, in deren Rahmen 134 Millionen US-Dollar aufgebracht wurden; weiteres Eigen- und Fremdkapital soll demnächst folgen. Die Runde wurde von Prelude Ventures angeführt, strategische Beteiligungen erfolgten durch JERA und Idemitsu, zwei der größten japanischen Energieunternehmen. Nahezu alle bestehenden Investoren, darunter Safar Partners, beteiligten sich an der Runde.

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Die Erlöse aus der Serie-B-Finanzierungsrunde werden zur Finanzierung des Projekts Obsidian, des ersten kommerziellen superheißen Geothermiekraftwerks der Welt, sowie zur weiteren Entwicklung und Kommerzialisierung des Millimeterwellen-Bohrsystems von Quaise für Bohrtiefen von über 5 km verwendet. Derzeit werden parallel dazu Eigen- und Fremdkapital auf Projektebene beschafft, während das Unternehmen erste Umsätze durch bislang noch nicht bekannt gegebene kommerzielle Abnahmepartner erzielen will. Durch die Serie-B-Finanzierung beläuft sich das insgesamt von Quaise eingeworbene Kapital nun auf 230 Millionen US-Dollar.

Quaise nutzt ein am Massachusetts Institute of Technology entwickeltes Millimeterwellen-Bohrsystem, um Gestein in Tiefen und bei Temperaturen abzutragen, die mithilfe herkömmlicher Bohrverfahren wirtschaftlich nicht erschließbar sind. Durch diese Technologie verfügt Quaise über das einmalige Potenzial, an den meisten Orten weltweit Gestein bei Temperaturen von 300-500 °C zu erreichen. Damit wird der Bau von Geothermieanlagen ermöglicht, die hinsichtlich der Leistungsdichte mit fossilen und nuklearen Energiequellen und hinsichtlich der Kosten mit erneuerbaren Energien konkurrieren können.

"Unser Ziel besteht in der Versorgung der Zivilisation mit der vielversprechendsten Energiequelle der Erde. Mit dieser Finanzierungsrunde können wir den Schritt von einer praxiserprobten Technologie hin zu den ersten kommerziellen Erlösen vollziehen", so Carlos Araque, CEO und President von Quaise Energy.

Quaise hat die Leistungsfähigkeit seines Millimeterwellen-Bohrsystems an seiner Bohrstelle in Zentraltexas unter Beweis gestellt und im Jahr 2025 mehr als 100 Meter durch Granit gebohrt hier wurde diese Technologie erstmals unter realen Feldbedingungen im vollen Maßstab in Grundgestein eingesetzt. Das Unternehmen nähert sich derzeit einer Tiefe von einem Kilometer am selben Standort und erreicht damit einen Meilenstein, der die tiefste jemals mit Millimeterwellen-Bohrungen erzielte Eindringtiefe darstellen würde und die tiefste, die jemals mit einer kontaktlosen Bohrtechnologie verzeichnet wurde. Diese Ergebnisse validieren die Kerntechnologie, die Quaise im Projekt Obsidian und an anderen Standorten im Zuge der drastischen Ausweitung des geothermischen Potenzials des Unternehmens einsetzen wird.

"Wir haben Quaise von Anfang an unterstützt, weil wir der Überzeugung waren, dass das Erschließen von extrem heißem Gestein geothermische Energie in einem Ausmaß freisetzen würde, wie es die Welt noch nie gesehen hat", so Mark Cupta, Managing Director bei Prelude Ventures. "Was das Team vor Ort geleistet hat und was es nun im Rahmen des Projekts Obsidian aufbaut, bestärkt uns in dieser Überzeugung, und wir sind stolz darauf, Quaise auf seinem Weg von der Erprobung der Technologie hin zur Versorgung des Stromnetzes mit sauberer, zuverlässiger Energie nahezu überall auf der Erde weiterhin zu unterstützen."

"Die Millimeterwellen-Technologie von Quaise hat das Potenzial, das Potenzial der Geothermie neu zu definieren, da sie den Zugang zu Wärme in Tiefen und bei Temperaturen ermöglicht, die bisher unerreichbar waren. Diese Investition spiegelt das Engagement von Idemitsu für Energielösungen der nächsten Generation wider, die einen Beitrag zu einer stabilen und nachhaltigen Stromversorgung in großem Maßstab leisten können", so Kei Honda, Executive Leader des Büros in San Jose und Senior Vice President sowie Head of Corporate Venturing bei der Idemitsu Americas Holdings Corporation.

Das Projekt Obsidian, das sich derzeit im Bau befindet, wird auf Bundespachtflächen für geothermische Energie im Deschutes National Forest in Oregon realisiert, einem der am intensivsten erforschten geothermischen Standorte in den Vereinigten Staaten. Das Projekt hat ein Potenzial im Gigawatt-Bereich und wird bis 2030 die ersten Stromlieferungen ins Netz einspeisen. Der Strom wird die Netzstabilität im gesamten pazifischen Nordwesten zu einer Zeit unterstützen, in der die Region mit steigendem Bedarf und begrenzten Übertragungskapazitäten konfrontiert ist.

"Als globales Energieunternehmen ist sich JERA bewusst, wie groß die vor uns liegende Herausforderung ist und welche Chancen die Geothermie der nächsten Generation bietet. Die Millimeterwellen-Bohrtechnologie hat das Potenzial, Geothermie zu einer wirklich globalen Grundlastquelle zu machen", so Takeshi Kodama, Head of JERA Ventures und Managing Partner bei JERA Co., Inc. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Quaise, um die Entwicklung dieser vielversprechenden Technologie und dieses Geschäftsbereichs voranzutreiben."

"Wir sind stolz darauf, Partner und Unterstützer von Quaise Energy zu sein. Der Strombedarf weltweit wächst exponentiell, und Safar ist fest davon überzeugt, dass die Geothermie in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle spielen wird und Quaise in einer einzigartigen Position ist, um die Branche zu revolutionieren", so Parinaz Motamedy, Partner bei Safar Partners. "Indem Quaise den Bohrprozess komplett neu definiert und Millimeterwellen-Technologie einsetzt, um bisher nicht zugängliche Tiefen und Temperaturen zu erreichen, erschließt das Unternehmen weltweit extrem heiße geothermische Energie. Wir haben von Anfang an mit dem Team zusammengearbeitet, und diese Finanzierungsrunde ist ein wichtiger Wendepunkt, da das Unternehmen nun den Übergang von wissenschaftlichen Durchbrüchen hin zu kommerziellen Anwendungen vollzieht."

Die Serie-B-Finanzierung in Höhe von 134 Millionen US-Dollar stellt die erste Eigenkapitalkomponente eines umfangreicheren Kapitalprogramms dar. Bislang konnte Quaise insgesamt 230 Millionen US-Dollar einwerben. Weitere Komponenten des Kapitalprogramms, einschließlich Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierungen auf Projektebene, werden voraussichtlich im Laufe dieses Jahres bekannt gegeben.

Über Quaise Energy

Quaise Energy erschließt die Tiefenwärme der Erde, um saubere, zuverlässige Grundlastenergie in großem Umfang bereitzustellen und das beinahe überall auf der Welt. Als Technologie-Innovator und Projektentwickler konzipiert und betreibt Quaise Lösungen, die extrem heiße geothermische Energie tief unter der Erdoberfläche nutzen, um eine Stromerzeugung zu ermöglichen, die mit der Leistung der derzeit effizientesten fossilen und kerntechnischen Kraftwerke mithalten kann. Mit seiner nach mehr als einem Jahrzehnt Forschung am Massachusetts Institute of Technology (MIT) entwickelten Millimeterwellen-Bohrtechnologie möchte Quaise die extrem heiße geothermische Energie zu einem Rückgrat des modernen Energiesystems machen und so erschwinglichen, kohlenstofffreien Strom sowie echte Energieunabhängigkeit für Gemeinden und Nationen überall auf der Welt bieten.

Über Prelude Ventures

Prelude Ventures ist eine Risikokapitalgesellschaft mit Schwerpunkt auf Klimaschutz, die in Start-ups in der Frühphase mit dem größten Potenzial zur Eindämmung des Klimawandels investiert und diese unterstützt. Prelude ist seit über einem Jahrzehnt auf der Suche nach Unternehmensgründern mit einer klaren Zielsetzung und stellt das erforderliche Kapital sowie das nötige Fachwissen bereit, um die nächste Generation von wegweisenden Unternehmen aufzubauen, die unsere globale Wirtschaft zum Wohle der Menschen und des Planeten neu gestalten werden. Prelude Ventures hat seinen Sitz in San Francisco. Weitere Informationen erhalten Sie unter preludeventures.com.

Über JERA

JERA ist ein weltweit führendes Energieunternehmen und Japans größter Stromerzeuger, der sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen für die globalen Energieprobleme konzentriert. Das im Jahr 2015 gegründete Unternehmen erzeugt ein Drittel des Stroms in Japan und zählt zu den größten LNG-Abnehmern weltweit. JERA zeichnet sich durch seine globale Reichweite und Stärke entlang der gesamten Energieversorgungskette aus, einschließlich der Beteiligung an der Gasförderung und -exploration im Upstream-Bereich, an LNG-Projekten, der Brennstoffbeschaffung und -beförderung sowie der Stromerzeugung weltweit. JERA setzt sich für eine verantwortungsvolle Energiewende ein und hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 in seinen inländischen und ausländischen Geschäftsbereichen CO2-Neutralität zu erreichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.jera.co.jp/english.

Über Idemitsu

Die Idemitsu Kosan Co., Ltd. gehört zu den größten Energieunternehmen Japans und ist in den Bereichen Kraftstoffe, Petrochemie, Hochleistungswerkstoffe, Schmierstoffe und erneuerbare Energien tätig. Über die Idemitsu Americas Holdings Corporation baut das Unternehmen seine Präsenz in den USA aus, um Innovationen, Geschäftsentwicklung und operative Unterstützung für die Idemitsu Group in ganz Amerika voranzutreiben.

Über Safar Partners

Safar Partners ist eine Investitionsplattform für Unternehmen in der Früh- bis Wachstumsphase, die über ein verwaltetes Vermögen (AUM) von über 1 Milliarde US-Dollar verfügt und in patentgeschützte Technologieunternehmen investiert, die aus weltweit führenden Universitäten wie dem MIT und Harvard hervorgehen. Safar konzentriert sich dabei auf drei Sektoren: Cleantech und fortschrittliche Werkstoffe, Robotik und Quantentechnologie sowie Biowissenschaften. Safar ist oft der erste institutionelle Investor in seinen Portfoliounternehmen, setzt bei Venture-Investitionen auf die gleiche Disziplin wie bei Private-Equity-Investitionen und verfügt über die Flexibilität und das Fachwissen, um Unternehmen von der Gründung bis zur Markteinführung zu unterstützen. Weitere Informationen über Safar Partners erhalten Sie unter https://www.safar.partners.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zur künftigen finanziellen Entwicklung, zu den geschäftlichen Plänen und zu den Erwartungen des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Unternehmen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung als angemessen erachtete. Es gibt keine Garantien dafür, dass sich derartige Aussagen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren erheblich von den hierin ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, die ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben und auf den vorgenannten Annahmen beruhen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht nach geltendem Recht erforderlich ist.

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