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ETH hat zum ersten Mal in seiner gesamten Handelsgeschichte drei aufeinanderfolgende Quartale im Minus geschlossen und notiert Anfang Juli 2026 bei rund 1.797 Dollar. Citi senkte am 1. Juli das 12-Monats-Kursziel von 3.175 auf 2.240 Dollar und kürzte die erwarteten ETF-Zuflüsse auf null. Am selben Tag startete eine neue gemeinnützige Organisation namens Ethereum Institutional mit Unterstützung von Mitgründer Joe Lubin. Ein Short Squeeze liquidierte 281 Millionen Dollar an Bärenpositionen und trieb den Kurs um zwölf Prozent nach oben. Steht die Ethereum Prognose vor einer echten Wende, oder braucht Kapital einen anderen Einstieg?

Drei rote Quartale in Folge prägen die Ethereum Prognose wie nie zuvor

Das vierte Quartal 2025 endete mit einem Verlust von 28 Prozent, das erste Quartal 2026 brachte 29 Prozent Minus und das zweite Quartal schloss mit 25 Prozent Rückgang. Diese Serie ist einmalig in der Ethereum Prognose und bestimmt die technische Struktur für den Rest des Jahres. ETH liegt bei rund 1.797 Dollar und damit 65 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.955 Dollar. Die Ethereum Foundation hinterlegte am 1. Juli 4.938 ETH über Lido Finance, wie wallstreet-online meldete.

Am selben Tag startete die Non-Profit-Organisation Ethereum Institutional mit Unterstützung von Joe Lubin und über 500 Bankbeziehungen. Citi kürzte gleichzeitig das 12-Monats-Kursziel für die Ethereum Prognose von 3.175 auf 2.240 Dollar und setzte die erwarteten Netto-ETF-Zuflüsse auf null. Im Bärenszenario sieht die Bank ETH sogar bei 1.094 Dollar in den nächsten zwölf Monaten. Spot-ETH-ETFs verloren allein im Juni 529 Millionen Dollar und verstärkten den kurzfristigen Verkaufsdruck. Standard Chartered hält dagegen am Jahresziel von 4.000 Dollar fest und bewertet die aktuelle Schwäche als vorübergehend. Der 200-Tage-EMA liegt bei 2.317 Dollar und damit 35 Prozent über dem aktuellen Kurs, wie CoinGecko-Daten zeigen.

Schwache US-Arbeitsmarktdaten mit nur 57.000 neuen Stellen lösten am 3. Juli einen Short Squeeze aus, der bearische Positionen im Wert von 281 Millionen Dollar liquidierte. Der Kurs sprang innerhalb von drei Tagen von 1.547 auf über 1.700 Dollar. Der Fear and Greed Index steht bei 12 und zeigt, dass die breite Masse noch nicht kauft. Die Ethereum Prognose zeigt Erholungsziele, doch selbst das bullische Szenario von Changelly bei 2.341 Dollar liefert vom aktuellen Niveau begrenzte Rendite. Die Ethereum Prognose hängt an der Frage, ob der Boden hält, während Kapital nach dem Einstieg mit der größten Preisdistanz sucht.

Pepeto verbindet Bridge und Exchange als ein System vor dem erwarteten Listing

Die Ethereum Prognose weist auf ein Netzwerk mit über 216 Milliarden Dollar Bewertung hin, das selbst bei einer Verdopplung begrenzte Multiplikatoren liefert. Pepeto bietet einen anderen Einstieg, bei dem Bridge und Handelsplattform als verbundenes System arbeiten und Händlern eine einzige Oberfläche für den gesamten Prozess liefern.

PepetoSwap und die Cross-Chain-Bridge funktionieren als zusammenhängendes System, das Token-Tausch und Netzwerkwechsel ohne getrennte Anwendungen ermöglicht. Händler können Token kaufen, über die Bridge in ein anderes Netzwerk verschieben und dort weiter handeln, ohne die Oberfläche zu verlassen. PepetoSwap verarbeitet die Swaps ohne Handelsgebühren, was bedeutet, dass kein Anteil des Tauschwerts an die Plattform abfließt. Diese Architektur spart Gebühren und Zeit, die bei herkömmlichen Bridges und dezentralen Börsen getrennt anfallen. Die meisten Presale-Projekte sprechen davon, was sie nach dem Launch bauen, doch das Team hinter Pepeto hat die Plattform bereits vor dem Listing fertiggestellt.

Vor dem Presale-Start hat SolidProof die gesamte Codebasis geprüft und die Sicherheit des Smart Contracts für alle Teilnehmer bestätigt. Mehr als 10 Millionen Dollar flossen in den Presale, während die Angst im Markt den niedrigsten Stand des Jahres erreichte. Ein Pepe-Mitgründer leitet das Projekt und hat den Weg von einem Presale zu einem funktionierenden Ökosystem bereits einmal erfolgreich durchlaufen. Mit 420 Billionen Token im Gesamtvorrat steht die Liquiditätsbasis bereit, die ein Meme-Coin beim Börsenstart benötigt.

Standard Chartered sieht 4.000 Dollar als bestes Szenario für ETH, was vom heutigen Kurs rund 120 Prozent Rendite bedeutet. Die Distanz zwischen einem Presale-Einstieg und dem ersten Börsenhandelstag zielt auf ein völlig anderes Ergebnis. Die Wallets, die sich in dieser Angstphase positioniert haben, kennen die Rechnung vergleichbarer Projekte nach deren Listing. Alle Informationen zum Presale finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.

Fazit

Die Ethereum Prognose steht nach drei roten Quartalen und Citis gesenktem Kursziel vor einer Richtungsentscheidung. ETH muss den 200-Tage-EMA bei 2.317 Dollar zurückerobern, und selbst Standard Chartereds bullisches Ziel von 4.000 Dollar liefert begrenzte Multiplikatoren. Analysten beschreiben Monate der Erholung, während Pepeto einen Presale-Einstieg bietet, bei dem die Distanz zum Listing-Tag die Rendite bestimmt. Mehr als 10 Millionen Dollar, die während extremer Marktangst in den Presale flossen, zeigen kalkulierte Überzeugung. Das Presale-Fenster schließt sich mit dem Börsenstart endgültig. Die offizielle Pepeto-Website bietet den Einstieg, solange er noch besteht.

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Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die Ethereum Prognose für Juli 2026?

ETH notiert bei rund 1.797 Dollar nach drei roten Quartalen in Folge. Citi senkte das 12-Monats-Kursziel auf 2.240 Dollar, während Standard Chartered 4.000 Dollar als Jahresziel beibehält. Die Ethereum Prognose hängt davon ab, ob der 200-Tage-EMA bei 2.317 Dollar zurückerobert werden kann.

Was hat Pepeto mit der Ethereum Prognose zu tun?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg vor einem erwarteten Börsen-Listing mit einer funktionierenden Handelsplattform und Cross-Chain-Bridge. Der SolidProof-Audit ist abgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie auf pepetocoin.com und auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.