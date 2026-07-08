EQS-News: DeFi Technologies Inc.
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TORONTO, 8. Juli 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzwirtschaft ("DeFi") schließt, freut sich, die Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung und der außerordentlichen Hauptversammlung gemäß den Richtlinien der Cboe Canada Exchange bekannt zu geben.
Das Unternehmen gibt bekannt, dass die in der Stimmrechtsvollmacht der Geschäftsführung vom 20. Mai 2026 (die "Stimmrechtsvollmacht") für die Jahreshauptversammlung und außerordentliche Hauptversammlung 2026 der Aktionäre des Unternehmens (die "Versammlung") aufgeführten Kandidaten zu Mitgliedern des Verwaltungsrats des Unternehmens gewählt wurden. Die Aktionäre stimmten auf der Versammlung auch der Ernennung der Wirtschaftsprüfer des Unternehmens zu.
Detaillierte Ergebnisse der Abstimmung zur Wahl der Vorstandsmitglieder, die im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung am 29. Juni 2029 stattfand.
Wahl der Direktoren
Die Aktionäre haben der Wahl der nachstehend aufgeführten Personen zu Mitgliedern des Vorstands wie folgt zugestimmt:
Die Aktionäre stimmten mit 92,276 % für die Bestätigung der Bestellung des Abschlussprüfers des Unternehmens, während 4,967 % der Aktionäre sich bei der Abstimmung über die Bestellung des Abschlussprüfers der Stimme enthielten.
Die Aktionäre auf der Hauptversammlung stimmten zudem der Aktienzusammenlegung des Unternehmens zu, wobei 73,271 % dafür und 26,729 % dagegen stimmten. Die Aktionäre auf der Hauptversammlung stimmten zudem der Änderung der Satzung Nr. 1 der Gesellschaft mit 90,420 % Ja-Stimmen und 9,580 % Nein-Stimmen zu. Die Aktionäre auf der Hauptversammlung haben zudem die Satzung Nr. 2 des Unternehmens zur Vorankündigung mit 64,279 % Ja-Stimmen und 35,721 % Nein-Stimmen angenommen.
Insgesamt wurden auf der Hauptversammlung Stimmrechte für 123.237.762 Stammaktien ausgeübt, was etwa 31,77 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien der Gesellschaft entspricht.
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft möchte sich bei seinen Aktionären für ihre Teilnahme und Unterstützung bedanken.
Informationen zu DeFi Technologies
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Analysten-Coverage zu DeFi Technologies
Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:
DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MITTEILUNG
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Johan Wattenström, Geschäftsführer, ir@defi.tech, (323) 537-7681
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08.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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