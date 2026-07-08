Krypto News heute zeigen Bitcoin im Tauziehen zwischen Strategy-Verkäufen und neuem Aufwind

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Die Krypto News dieser Woche starten mit dem größten Bitcoin-Verkauf von Strategy seit dem Strategiewechsel im Mai, als das Unternehmen 3.588 BTC für 216 Millionen Dollar abstieß. Der Kurs fiel kurz unter 63.000 Dollar, stieg dann aber innerhalb von sieben Tagen um 7 Prozent auf über 64.000 Dollar. Gleichzeitig bezeichnete Präsident Trump sich öffentlich als großen Krypto-Befürworter und ließ die Tür für Bitcoin in den neuen Trump Accounts offen. Der Fear and Greed Index steht bei 24 und signalisiert extreme Angst unter Anlegern. Dominieren die Krypto News weiter die Abverkäufe oder ist dieser Aufwind der Beginn einer echten Wende?

Krypto News der Woche zeigen Bitcoin zwischen Verkaufsdruck und Erholung

Strategy verkaufte zwischen dem 29. Juni und dem 5. Juli insgesamt 3.588 BTC für rund 216 Millionen Dollar, wie CoinDesk berichtete. Das Unternehmen hält nach dem Verkauf noch 843.775 Bitcoin bei einem Durchschnittskaufpreis von 75.476 Dollar pro Coin. Im zweiten Quartal 2026 verbuchte Strategy einen unrealisierten Verlust von 8,32 Milliarden Dollar auf seine Bitcoin-Bestände. Die Erlöse aus dem Verkauf dienten zur Deckung von Dividendenzahlungen auf verschiedene Vorzugsaktien des Unternehmens. Bitcoin fiel nach der Bekanntgabe zunächst unter 63.000 Dollar, bevor eine Erholung einsetzte.

Wenige Stunden später bezeichnete Präsident Trump sich in einer Pressekonferenz als großen Krypto-Befürworter und schloss eine Aufnahme von Bitcoin in die neuen Trump Accounts nicht aus, wie CNBC meldete. Der Kurs stieg daraufhin um 1,8 Prozent auf rund 63.853 Dollar und zeigte damit die Empfindlichkeit des Marktes gegenüber politischen Signalen. Aktuell notiert Bitcoin bei rund 64.194 Dollar mit einem Plus von 2 Prozent in 24 Stunden und einem Wochenplus von 7 Prozent. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 1,29 Billionen Dollar. Das Allzeithoch vom Oktober 2025 bei 126.210 Dollar liegt weiterhin 49 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Der schwache US-Arbeitsmarktbericht mit nur 57.000 neuen Stellen im Juni senkt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bei der nächsten Fed-Sitzung. Bernstein hält trotz eines Drawdowns von 54 Prozent am Kursziel von 150.000 Dollar für Ende 2026 fest und sieht den aktuellen Rückgang als milder als in früheren Zyklen. Die Krypto News zeigen einen Markt, der auf jedes Makrosignal reagiert und auf eine klare Richtungsentscheidung wartet. Während sich die Schlagzeilen auf Milliardenverluste und institutionelle Umschichtungen konzentrieren, entstehen die größten prozentualen Bewegungen oft in Projekten, die in den Krypto News noch nicht aufgetaucht sind.

Pepeto baut eine Cross-Chain-Bridge und zieht Kapital vor dem erwarteten Binance-Listing

Wenn große Unternehmen Bitcoin verkaufen und kaufen, bewegt sich der Preis um einstellige Prozentsätze. Die Krypto News der vergangenen Woche zeigen das deutlich. Anleger, die nach einer anderen Renditedynamik suchen, schauen auf Projekte mit fertigen Werkzeugen und einem Einstiegspreis, den der offene Markt noch nicht festgelegt hat.

Pepeto wurde als Meme-Coin-Handelsplattform entwickelt und stellt eine Cross-Chain-Bridge bereit, die Token zwischen verschiedenen Blockchains in einem einzigen Vorgang verschiebt. Damit entfallen die doppelten Wallets und die hohen Gasgebühren, die Transfers über mehrere Netzwerke bisher verlangsamen. PepetoSwap ergänzt diese Bridge als gebührenfreie Handelsebene, auf der Meme-Token ohne Plattformgebühren getauscht werden können. Beide Werkzeuge laufen bereits auf der offiziellen Pepeto-Website und stehen nicht auf einer Roadmap für die Zukunft.

Der Presale hat bisher Kapital in Höhe von mehr als 10 Millionen Dollar angezogen, und das Token-Angebot von 420 Billionen gibt dem Netzwerk Handelstiefe über viele Paare hinweg. SolidProof hat den gesamten Vertragscode geprüft und verifiziert, bevor der Presale für die Öffentlichkeit geöffnet wurde. Die Krypto News berichten selten über Presales, doch der Grund für die Aufmerksamkeit liegt in einer einfachen Tatsache. Die Produkte funktionieren, das Audit ist abgeschlossen, und das erwartete Binance-Listing ist der nächste Schritt.

Coins mit einer Marktkapitalisierung im Billionenbereich brauchen Milliarden an neuem Kapital für wenige Prozentpunkte Bewegung. Ein Presale-Einstieg mit verifizierten Werkzeugen und einem Listing-Zeitplan kann eine deutlich größere Strecke von einem kleineren Startpunkt aus zurücklegen. Die Krypto News der letzten Wochen haben gezeigt, wie schnell sich Gelegenheiten öffnen und wieder schließen. Die Mathematik hinter einem frühen Einstieg erzählt eine andere Geschichte für Anleger, die den Abstand zwischen Presale-Boden und Börseneröffnung nutzen wollen.

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Fazit

Die Krypto News dieser Woche markieren einen Wendepunkt, an dem Strategy verkauft und Trump den Markt gleichzeitig stützt. Bitcoin hält sich über 64.000 Dollar, braucht aber Milliarden an frischem Kapital für jeden weiteren Prozentpunkt. Pepeto bietet dagegen fertige Werkzeuge und einen Presale-Einstieg, der eine Renditedynamik ermöglicht, die kein Billionen-Asset liefern kann. Der SolidProof-Audit bestätigt die Sicherheit des Vertrags vor dem erwarteten Binance-Listing. Die Krypto News werden den Listing-Tag vermerken, und an diesem Tag verschwindet der aktuelle Presale-Preis. Wer den Einstieg heute verpasst, zahlt morgen den Preis, den der offene Markt bestimmt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto News dieser Woche?

Strategy verkaufte 3.588 BTC für 216 Millionen Dollar, Präsident Trump bezeichnete sich als Krypto-Befürworter, und Bitcoin erholte sich auf über 64.000 Dollar trotz eines Fear and Greed Index von 24, der auf extreme Angst im Markt hinweist.

Was macht Pepeto für Presale-Anleger interessant?

Pepeto bietet eine funktionierende Cross-Chain-Bridge und PepetoSwap mit einem SolidProof-Audit vor dem erwarteten Binance-Listing. Alle Einzelheiten und die aktuelle Presale-Phase finden Sie auf pepetocoin.com (https://pepetocoin.com).