Solana Prognose Juli 2026: Tokenisierungsrekord und Governance treiben SOL an

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SOL notiert am 7. Juli 2026 bei rund 81 Dollar und hat in den vergangenen sieben Tagen etwa 12 Prozent zugelegt. Im zweiten Quartal verarbeitete Solana tokenisierte Aktien im Wert von 5,77 Milliarden Dollar und hielt damit 97 Prozent des gesamten Marktes. Gleichzeitig ging die On-Chain-Governance live und gab Validatoren zum ersten Mal echtes Stimmrecht. Die Solana Prognose verbessert sich, doch der Token handelt immer noch 72 Prozent unter seinem Januar-Hoch. Die Frage für Juli ist, ob die Rekord-Fundamentaldaten den Abstand zum Kursziel endlich schließen können.

Solana Prognose: Tokenisierung und Governance stärken den Erholungsfall

SOL handelt bei 81 Dollar nach einer Erholung von einem Juni-Tief nahe 60 Dollar laut CoinGecko. Die Marktkapitalisierung liegt bei 47 Milliarden Dollar, und der Token belegt Rang 7 unter allen Kryptowährungen. Im zweiten Quartal 2026 erreichte das tokenisierte Aktienhandelsvolumen auf Solana 5,77 Milliarden Dollar, ein Allzeitrekord laut Cryptonews. Dieser Wert übersteigt die gesamten 775 Millionen Dollar der zweiten Jahreshälfte 2025 um mehr als das Siebenfache. Allein im Juni wurden über 2 Milliarden Dollar an tokenisiertem Aktienvolumen erreicht, der höchste Monatswert, der jemals auf einer einzelnen Blockchain verzeichnet wurde.

Am 2. Juli startete die On-Chain-Governance von Solana, die Validatoren mit mindestens 100.000 gestakten SOL ermöglicht, Vorschläge einzubringen. Beschlüsse erfordern eine Zweidrittelmehrheit der abstimmenden Stake-Gewichtung. Am selben Tag brachte Securitize seine eigenen NYSE-Aktien als tokenisierte Version auf Solana, was die Rolle des Netzwerks als führender Abwicklungsschicht für Aktien auf der Blockchain unterstreicht. Die Solana-Spot-ETFs haben seit ihrem Start Ende 2025 insgesamt 1,1 Milliarden Dollar an Zuflüssen verzeichnet. Forward Industries hält mehr als 7,55 Millionen SOL als größtes börsennotiertes Solana-Treasury.

Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt liegt bei etwa 97 Dollar und dient als nächstes Kursziel für die Solana Prognose. Der Widerstand zwischen 80 und 83 Dollar muss mit starkem Volumen gebrochen werden, bevor höhere Ziele realistisch werden. Die Solana Prognose von Changelly nennt einen Juli-Durchschnitt von 92 Dollar mit einem möglichen Hoch bei 105 Dollar. Für das Gesamtjahr 2026 liegt die Spanne zwischen 70 und 105 Dollar.

Die Verbesserungen zeichnen einen starken Erholungsfall für die Solana Prognose, doch die Lücke zwischen aktuellem Kurs und Zielen braucht Monate zum Schließen. Kapital, das schnellere Renditen sucht, bewegt sich in Richtung Einträge, bei denen ein einzelnes Ereignis den Preis erstmals bestimmt.

Pepeto setzt auf Risikoscanner und Bridge, während SOL den Erholungsweg beschreitet

Die Solana Prognose zeigt einen Weg, der sich über Wochen und Monate durch Widerstandszonen arbeitet. Für Anleger mit einem kürzeren Zeithorizont bietet das Presale-Fenster von Pepeto eine andere Dynamik. Das Projekt wurde um die Idee herum aufgebaut, dass die Infrastruktur eines Presales funktionsfähig sein sollte, bevor der Listing-Tag kommt.

Der Pepeto-Risikoscanner prüft Smart Contracts und kennzeichnet gefährliche Verträge, bevor Anleger mit ihnen interagieren. Die meisten Presale-Projekte liefern ein solches Werkzeug niemals, doch Pepeto hat es vor dem Listing fertiggestellt. Die Bridge bewegt Liquidität zwischen verschiedenen Blockchains, damit Meme-Token-Kapital nicht auf einem einzigen Netzwerk festsitzt. Vor Beginn des öffentlichen Verkaufs hat SolidProof sämtlichen Vertragscode einer genauen Sicherheitsanalyse unterzogen und die Integrität des gesamten Projekts bestätigt.

Ein ehemaliger Binance-Experte führt das Projekt, und während der breitere Markt seinen stärksten Rückgang seit zwei Jahren erlebte, sammelten sich mehr als 10 Millionen Dollar von frühen Käufern im Presale. Große Altcoins versprechen Erholungen, die in Monaten gemessen werden, doch dieser Presale zielt auf ein einzelnes Ereignis ab, das den gesamten Abstand zwischen Einstieg und Rendite an einem Listing-Tag schließen kann. Mit 420 Billionen Token im Gesamtangebot und einem erwarteten Binance-Listing positionieren sich die Wallets jetzt vor dem Moment, in dem der Presale-Preis zum Börsenpreis wird.

Die offizielle Pepeto-Website zeigt jeden Presale-Meilenstein in Echtzeit, und die Geschwindigkeit, mit der Kapital während extremer Angst einfließt, spricht eine Sprache, die Charts nicht abbilden. Der Abstand zwischen dem Presale-Einstieg und dem erwarteten Listingwert ist derzeit größer als bei jedem anderen verfügbaren Projekt auf dem offenen Markt. Die Solana Prognose richtet sich an Anleger, die auf eine langsame Erholung setzen, doch für alle, die den nächsten großen Einstieg suchen, bleibt der Presale das Fenster mit der größten Spanne.

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Fazit

Der Presale füllt sich mit jeder Phase schneller, und das Tempo des Kapitalzuflusses während extremer Marktangst bestätigt die Überzeugung hinter Pepeto. Die Solana Prognose zielt auf einen langsamen Anstieg von 81 Dollar in Richtung 97 Dollar, und diese Art von Rendite belohnt Geduld.

Pepeto hingegen richtet sich auf ein Mehrfaches des Einsatzes beim ersten Börsen-Listing, und mehr als 10 Millionen Dollar bestätigen, dass die frühesten Wallets bereits positioniert sind. Das Presale-Fenster endet dauerhaft, wenn der Token öffentlich wird. Diesen Einstieg zu verpassen, während man auf die SOL-Erholung wartet, könnte die Entscheidung sein, die am meisten schmerzt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Solana Prognose für Juli 2026?

Analysten sehen SOL im Juli zwischen 79 und 105 Dollar, wobei die Unterstützung bei 73 Dollar und der Widerstand beim 200-Tage-Durchschnitt nahe 97 Dollar die entscheidenden Marken bilden.

Was unterscheidet Pepeto von anderen Presale-Projekten?

Pepeto bietet einen funktionierenden Risikoscanner für Smart Contracts, eine Cross-Chain-Bridge und einen von SolidProof vollständig geprüften Vertrag. Ein ehemaliger Binance-Experte leitet das Projekt, und mehr als 10 Millionen Dollar wurden vor dem erwarteten Listing eingesammelt. Alle Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.