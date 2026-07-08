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Bitcoin hält sich bei rund 63.000 Dollar, nachdem Strategy den größten Verkauf in der Unternehmensgeschichte bestätigt hat. Das Unternehmen verkaufte 3.588 BTC für 216 Millionen Dollar, doch der Markt absorbierte den Abverkauf ohne Panik. Die Bitcoin Prognose für Juli 2026 hängt jetzt an der Frage, ob die 60.000-Dollar-Marke als Boden hält oder bricht. Der Fear and Greed Index steht bei 23 und signalisiert extreme Angst, während die ETF-Zuflüsse nach zehn Verlusttagen erstmals wieder ins Positive drehen. Die nächsten Wochen entscheiden über die Bitcoin Prognose und ob sich ein tragfähiger Boden bildet oder ein weiterer Rückgang folgt.

Bitcoin Prognose nach 3.588 BTC Verkauf und ETF-Umkehr am 3. Juli

Strategy bestätigte am 6. Juli den Verkauf von 3.588 BTC zwischen dem 29. Juni und dem 5. Juli für rund 216 Millionen Dollar laut einer CoinDesk Meldung. Die Erlöse fließen in die Dividendenzahlungen für die bevorzugten Wertpapiere des Unternehmens. Strategy hält nach dem Verkauf immer noch 843.775 BTC und bleibt damit der größte institutionelle Halter weltweit. Der Verkauf war rund hundertmal größer als der erste BTC-Verkauf von 32 Coins Ende Mai, der damals einen Kursrutsch von 74.000 auf unter 58.000 Dollar auslöste. Diesmal reagierte der Markt deutlich gelassener, und BTC erholte sich innerhalb von Stunden auf sein Wochenendniveau.

Bitcoin war Ende Juni auf ein 21-Monats-Tief nahe 58.000 Dollar gefallen und schloss erstmals seit 2023 eine volle Woche unter dem 200-Wochen-Durchschnitt laut Coinbase Daten. Seitdem erholte sich der Kurs auf rund 63.000 Dollar mit einem Plus von 2 Prozent in 24 Stunden. Die Spot-Bitcoin-ETFs hatten im Juni Abflüsse von über 2,73 Milliarden Dollar verzeichnet, bevor am 3. Juli Zuflüsse von 221 Millionen Dollar die Serie beendeten. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht mit nur 57.000 neuen Stellen statt der erwarteten 115.000 senkte die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung der Fed und gab der Bitcoin Prognose kurzfristig Rückenwind.

Der EMA50 auf dem Tageschart liegt bei 65.738 Dollar und der EMA200 bei 76.019 Dollar, beide deutlich über dem aktuellen Kurs. Die Bitcoin Prognose für Juli sieht ein Basisszenario bei rund 65.000 Dollar und ein bullisches Ziel nahe 70.000 Dollar. Ein Rückgang unter 58.000 Dollar würde den Weg in Richtung 50.000 Dollar öffnen.

Bitcoin startete 2026 über 93.000 Dollar und hat seitdem fast ein Drittel seines Werts verloren, was den Abstand zum Allzeithoch bei 126.210 Dollar auf fast 50 Prozent vergrößert hat. Während Large-Cap-Anleger auf eine Bestätigung des Trends warten, fließt Kapital in Projekte mit einem kürzeren Weg zur Rendite und einem festen Einstiegspreis vor dem Börsenlisting.

Pepeto baut eine Cross-Chain Bridge für 420 Billionen Token während Bitcoin konsolidiert

Ein Token über 60.000 Dollar braucht Tausende Dollar an Aufwärtsbewegung, um sein altes Hoch auch nur anzutesten, und genau dieser lange Weg treibt wachstumsorientiertes Kapital in Richtung Presale-Projekte. Bei diesen Projekten erzeugt das Listing selbst den ersten echten Kurssprung, und die Bitcoin Prognose kann diesen Sprung in ihrem aktuellen Rahmen nicht liefern. Pepeto wurde von einem ehemaligen Binance-Experten aufgebaut und bietet eine Infrastruktur, die diesen Sprung mit echten Werkzeugen unterstützt.

Die Pepeto Cross-Chain Bridge überträgt Token zwischen verschiedenen Blockchains, ohne dass Halter über Drittanbieter geleitet werden oder Gebühren an Zwischenstellen zahlen müssen. PepetoSwap ermöglicht direkte Token-Trades über mehrere Chains hinweg von einer einzigen Plattform aus. Der gesamte Smart-Contract-Code wurde vor dem Start von SolidProof in einem vollständigen Audit geprüft und als sicher bestätigt, was Käufern eine verifizierte Sicherheitsbasis gibt, die den meisten Meme-Coins fehlt.

Das Projekt hat mehr als 10 Millionen Dollar bei einem Einstiegspreis von 0,000000188 Dollar eingesammelt, obwohl der Fear and Greed Index tief im roten Bereich lag. Der Gesamtvorrat von 420 Billionen Token spiegelt den ursprünglichen PEPE-Launch. Die letzte Presale-Phase war vor dem Zeitplan ausverkauft, und die aktuelle Phase füllt sich, während die Charts noch Unsicherheit zeigen. Das erwartete Binance-Listing ist der Auslöser, der den Presale-Einstieg in eine börsengehandelte Position verwandelt.

Die Wallets, die jetzt einsteigen, berechnen den Abstand zwischen dem festen Presale-Einstieg und dem Kurs bei Börseneröffnung, und dieser Abstand ist das, was die Rendite liefert. Jede neue Runde zieht mehr Käufer an, und die offizielle Pepeto-Website zeigt den steigenden Wallet-Zähler in Echtzeit. Dieses Fenster bleibt nur offen, solange das Listing den Preis nicht nach oben verschiebt, und wer die Bitcoin Prognose mit dem Presale-Potenzial vergleicht, sieht den Unterschied sofort.

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Fazit

Die Bitcoin Prognose zeigt Anzeichen einer Bodenbildung nach der ETF-Umkehr und dem gelassenen Umgang des Marktes mit dem Strategy-Verkauf. Doch ein Token bei 63.000 Dollar braucht Tausende Dollar Anstieg, um seinen 50-Tage-Durchschnitt zu erreichen, während der Presale-Einstieg bei Pepeto den Abstand zum Listing-Kurs in Rendite verwandelt. Die letzte Phase war vor dem Plan ausverkauft, und die aktuelle füllt sich, während die Charts noch rot sind. Das erwartete Binance-Listing ist der Katalysator, und dieser Moment wiederholt sich nicht, wenn er einmal vorbei ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Bitcoin Prognose für Juli 2026?

Das Basisszenario liegt bei rund 65.000 Dollar mit einem bullischen Ziel nahe 70.000 Dollar. Die Bitcoin Prognose hängt von den ETF-Zuflüssen und der Fed-Politik ab, und ein Rückgang unter 58.000 Dollar würde den Weg in Richtung 50.000 Dollar öffnen.

Warum zieht Pepeto Kapital während der Bitcoin-Korrektur an?

Pepeto bietet einen festen Presale-Einstieg mit einer Cross-Chain Bridge und einem erwarteten Binance-Listing. Der Abstand zwischen Presale und Listing auf der offiziellen Pepeto-Website (https://pepetocoin.com) liefert die Chance, die ein Token über 60.000 Dollar nicht in diesem Zeitrahmen bieten kann.