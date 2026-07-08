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Die wichtigste Krypto News der Woche betrifft zwei gegensätzliche Signale am selben Markt. Bitcoin-Spot-ETFs verloren im Juni 4,5 Milliarden Dollar in Rekordabflüssen, doch am 2. Juli flossen 221 Millionen Dollar zurück und beendeten die längste Verlustserie seit dem Produktstart. Ethereum schloss zum ersten Mal in seiner Geschichte drei aufeinanderfolgende Quartale im Minus und notiert bei rund 1.790 Dollar. Gleichzeitig kündigte Vitalik Buterin den größten Protokoll-Umbau seit dem Merge an und BlackRocks neuer ETHB-ETF zog am ersten Tag 100 Millionen Dollar an. Wenn die Krypto News zwischen Panik und frischem institutionellem Aufbau schwanken, stellt sich die Frage, wo der nächste große Einstieg liegt.

Krypto News zwischen ETF-Wende und Ethereums historischer Verlustserie

ETH notiert am 7. Juli 2026 bei rund 1.790 Dollar nach Daten von CoinGecko und verzeichnet ein Plus von 12 Prozent in sieben Tagen. Der Token liegt 64 Prozent unter seinem Allzeithoch von 4.946 Dollar aus dem August 2025, und die Marktkapitalisierung beträgt rund 217 Milliarden Dollar. Der Fear and Greed Index steht bei 23 und zeigt extreme Angst, obwohl die Krypto News auf der institutionellen Seite eine andere Geschichte erzählen.

Ethereum schloss das zweite Quartal 2026 mit einem Minus von rund 25 Prozent und damit das dritte Quartal in Folge mit Verlusten ab, ein Novum in der Geschichte des Netzwerks. Am 3. Juli löste ein Short Squeeze Liquidierungen von 281 Millionen Dollar aus und trieb ETH von rund 1.547 auf über 1.770 Dollar, wie finanznachrichten.de berichtete. Schwache US-Arbeitsmarktdaten mit nur 57.000 neuen Stellen schoben frisches Kapital zurück in den Kryptomarkt, und Fed-Vorsitzender Kevin Warsh erklärte, die Inflationsrisiken hätten abgenommen. BlackRocks neuer ETHB-ETF mit integriertem Staking zog am ersten Handelstag 100 Millionen Dollar an Zuflüssen an.

Vitalik Buterin veröffentlichte am 6. Juli eine überarbeitete Roadmap mit Quantenresistenz und erweiterten Datenschutzfunktionen als Prioritäten. Die Ethereum Foundation stakte am 1. Juli 4.938 ETH im Wert von 7,86 Millionen Dollar als Vertrauenssignal. Bitcoin-Spot-ETFs verloren im Juni insgesamt 4,5 Milliarden Dollar und erlebten den schlimmsten Monat seit dem Produktstart. Am 2. Juli flossen 221 Millionen Dollar zurück und beendeten zehn Tage mit Abflüssen. Changelly prognostiziert ETH zwischen 1.748 und 2.758 Dollar für 2026. Citi senkte sein 12-Monats-Kursziel auf 2.240 Dollar, während die Krypto News zwischen Angst und institutionellem Aufbau gespalten bleiben.

Pepeto setzt mit dem Risk Scorer auf Sicherheit vor dem Börsenstart

Während die Krypto News den Fokus auf fallende Kurse und ETF-Abflüsse legen, sammelt ein Presale-Projekt abseits der Schlagzeilen Kapital von Wallets, die in der Angstphase handeln statt zu warten. Pepeto bietet Werkzeuge, die aktive Händler für ihre täglichen Entscheidungen nutzen können, und steht damit vor einem Listing, das den gesamten Wert des Projekts neu festlegen wird.

Der Risk Scorer erlaubt es Nutzern, jede Token-Adresse einzugeben und innerhalb von Sekunden eine Sicherheitsbewertung des zugehörigen Smart Contracts zu erhalten. PepetoSwap ergänzt diese Funktion und ermöglicht schnelle Token-Swaps, ohne dass Inhaber die Plattform verlassen müssen. Die Cross-Chain Bridge bewegt Vermögenswerte zwischen Blockchains und rundet das Angebot einer Handelsplattform ab, die auf Transparenz und Geschwindigkeit aufgebaut ist.

Die unabhängige Sicherheitsfirma SolidProof hat jeden einzelnen Vertrag des Projekts vor dem Presale-Start vollständig geprüft und freigegeben, damit kein unentdecktes Risiko im Code verbleibt. Der Vorverkauf zog bislang Zuflüsse von über 10 Millionen Dollar an, obwohl der breite Markt im selben Zeitraum die schwächste Phase des Jahres durchlief. Pepeto verteilt sich auf ein Gesamtvolumen von 420 Billionen Token und liefert damit ein Projekt, bei dem die Werkzeuge vor dem Listing fertig sind.

Die Krypto News dieser Woche zeigen, dass selbst Ethereum mit 217 Milliarden Dollar Marktwert nur moderate prozentuale Gewinne liefern kann. Pepeto steht vor dem Börsenstart, und der heutige Einstiegspreis wird nach Handelsbeginn nicht mehr verfügbar sein.

Anleger, die in früheren Zyklen vor dem Listing eines Projekts eingestiegen sind, sicherten sich den Abstand, der beim Handelsstart den Ertrag bestimmte. Auf der Projektseite von pepetocoin.com sind der aktuelle Stand des Vorverkaufs und die Funktionsweise des Risk Scorers im Detail beschrieben.

Fazit

Die Krypto News im Juli 2026 zeichnen ein Bild aus Rekordabflüssen und frischem institutionellem Aufbau, und Ethereums historische Verlustserie steht neben BlackRocks milliardenschwerer Wette auf das Netzwerk. Pepeto trennt sich von diesem Widerspruch, weil der Presale einen Einstieg vor dem Börsenstart bietet, bei dem geprüfte Werkzeuge bereits arbeiten. In jedem bisherigen Zyklus entstanden die größten Vermögensgeschichten bei Wallets, die vor dem Listing gehandelt haben. Pepeto wiederholt dieses Muster mit einer funktionierenden Plattform und einem Vorverkauf, der sich dem Ende nähert. Der Moment, in dem der Börsenhandel beginnt, ersetzt den heutigen Preis dauerhaft.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto News im Juli 2026?

Bitcoin-Spot-ETFs verloren im Juni 4,5 Milliarden Dollar in Rekordabflüssen, und am 2. Juli flossen 221 Millionen Dollar zurück. Ethereum schloss drei Quartale im Minus und notiert bei rund 1.790 Dollar, während BlackRocks neuer ETHB-ETF am ersten Tag 100 Millionen Dollar anzog.

Was bietet Pepeto als Handelsplattform?

Pepeto bietet einen Risk Scorer für Sicherheitsprüfungen von Smart Contracts, PepetoSwap für Token-Swaps und eine Cross-Chain Bridge. SolidProof hat den Code vollständig auditiert, und der Vorverkauf hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Alle Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.