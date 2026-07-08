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Dow Jones News
08.07.2026 06:33 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 8. Juli

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 8. Juli 

=== 
*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
     Cash Rate 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  2,25% 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von 
     6 Mrd EUR 
*** 15:00 US/IWF, Update zum World Economic Outlook 
  15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht 
  16:00 US/Großhandelsumsatz Mai 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm 
     zuvor:  +0,6% gg Vm 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA) 
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung und Wirtschaftsausblick 
 
***   - IT/Unicredit SpA, Bekanntabe der Ergebnisse der weiteren Annahmefrist 
     für Commerzbank-Angebot 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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