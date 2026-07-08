Berlin (ots) -In Berlin sind nur noch 14 Dienstkräfte des Landeskriminalamts (LKA) mit Aufgaben der Gewerbeüberwachung befasst. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Schriftliche Anfrage der Grünen-Abgeordneten Vasili Franco und Christoph Wapler hervor, die rbb24 Recherche vorliegt. Im Jahr 2022 waren es demnach noch 39 Dienstkräfte, 2025 noch 23.Nach Angaben der Senatsverwaltung gab es im Jahr 2023 rund 53.500 erlaubnispflichtige und besonders überwachungsbedürftige Gewerbebetriebe. Aktuelle Zahlen liegen nicht vor. Im Jahr 2025 führte das LKA insgesamt 480 gewerberechtliche Kontrollen durch, so die Antwort des Senats. Davon entfielen 202 Kontrollen auf Gaststätten und Scheingastronomie, 99 auf Bewachungsobjekte und -unternehmen, 35 auf Prostitutionsstätten und vier auf Spielhallen. Im laufenden Jahr wurden bis zum 17. Juni 146 Kontrollen gezählt; bei Spielhallen gab es demnach bis dahin keine einzige Kontrolle.Der Senat räumt in der Antwort ein, dass eine "lückenlose oder flächendeckende Kontrolle aller erlaubnispflichtigen oder besonders überwachungsbedürftigen Gewerbebereiche" mit den derzeit vorhandenen Kapazitäten nicht gewährleistet werden könne. Zugleich wird nicht erfasst, ob Kontrollen anlassbezogen, aufgrund von Beschwerden oder als Routinekontrollen stattfinden. Auch Hinweise aus den Ordnungsämtern der Bezirke werden nicht statistisch ausgewertet. Die Ordnungsämter leiten nach rbb-Informationen zwar Hinweise an die Gewerbeüberwachung des LKA weiter, ob und in welchem Umfang diese Hinweise bearbeitet werden, wird jedoch nicht ausgewertet.Zuständig für die Gewerbeüberwachung ist in Berlin grundsätzlich das LKA. Die Fachaufsicht obliegt der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Die Ordnungsämter der Bezirke dagegen bearbeiten unter anderem Gewerbemeldungen, Erlaubnisse und Gewerbeuntersagungen.Die Grünen sehen zwischen den verteilten Zuständigkeiten zwischen LKA und den Ordnungsämtern ein strukturelles Problem. Der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion Vasili Franco sagt gegenüber rbb24 Recherche: "Die Gewerbeüberwachung in Berlin hat ein Vollzugsproblem." Sie sei in den vergangenen Jahren strukturell zurückgefahren worden. Der wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion Christoph Wapler kritisiert "mangelnde Koordination, zersplitterte Zuständigkeiten und fehlende Vollzugsressourcen". Es sei folgerichtig, mehr Kompetenzen zu bündeln und die Gewerbeüberwachung aus der Polizei herauszulösen.Der Senat verweist auf ein Projekt zur Neuordnung der Gewerbeüberwachung. Die Grundlagen für eine bessere Struktur seien erarbeitet. Wie viel zusätzliches Personal und Geld nötig ist, soll aber erst im weiteren Verfahren und in künftigen Haushaltsberatungen geklärt werden.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 RechercheMasurenallee 8 - 1414057 BerlinTel.: (030) 97 99 3-30350Fax: (030) 97 99 3-30309Mail: rbb24recherche@rbb-online.deInternet: www.rbb24.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6310163