Die USA haben nach erneuten Angriffen auf Tanker in der Straße von Hormus militärische Ziele im Iran bombardiert und gleichzeitig die zuvor gelockerten Sanktionen gegen iranische Ölexporte wieder eingeführt. Die iranische Regierung sprach von einem "schwerwiegenden Verstoß" gegen das Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges.Kurzusammenfassung: • USA greifen nach Tankerangriffen erneut Ziele im Iran an und verschärfen die Sanktionen gegen iranische Ölexporte.• Der Iran verurteilt das Vorgehen scharf, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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