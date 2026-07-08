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Dow Jones News
08.07.2026 07:33 Uhr
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Ausbau der Entwicklungsaktivitäten, Erweiterung der Geschäftsleitung

DJ Ausbau der Entwicklungsaktivitäten, Erweiterung der Geschäftsleitung 

Warteck Invest AG / Schlagwort(e): Personalie 
Ausbau der Entwicklungsaktivitäten, Erweiterung der Geschäftsleitung 
2026-07-08 / 07:00 CET/CEST 
 
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            8. Juli 2026, 07.00 Uhr 
Medienmitteilung 
          Zur sofortigen Veröffentlichung

Medienmitteilung (PDF)

Ausbau der Entwicklungsaktivitäten

Wie bereits an der Bilanzmedienkonferenz im März angekündigt hat der Verwaltungsrat von Warteck Invest beschlossen, zur Erzielung von Wachstum und zur nachhaltigen Sicherung der Erträge die Entwicklungsaktivitäten auszubauen. Zu diesem Zweck soll in Zukunft neben der bestehenden Projektpipeline vermehrt in Projekte im Entwicklungsstadium investiert werden, um mit Eigenleistungen Mehrwerte für unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu generieren.

Erweiterung der Geschäftsleitung

Zur Umsetzung der geplanten Entwicklungsaktivitäten wird die Geschäftsleitung von Warteck Invest erweitert. Per 1. Januar 2027 übernimmt Frau Mireille Lehmann die Funktion des Chief Development Officers. Mireille Lehmann hat einen Master in Architektur der ETH Zürich und einen Master der Universität Zürich in Real Estate (CUREM). Sie verfügt über viele Jahre Erfahrung als Projektleiterin sowie als Leiterin Bau und Entwicklung. Zurzeit ist sie Mitglied der Geschäftsleitung einer börsenkotierten Immobiliengesellschaft. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung freuen sich auf die künftige Zusammenarbeit mit Mireille Lehmann und auf die gemeinsame Realisierung spannender Projekte.

Firmenportrait

Die Warteck Invest AG ist eine der bedeutenden börsenkotierten Immobiliengeselllschaften der Schweiz. Das hochwertige und gut diversifizierte Portfolio aus Rendite- und Entwicklungsliegenschaften hat einen Marktwert von rund CHF 1.1 Mrd. und fokussiert auf die attraktiven Wirtschaftsräume Basel und Zürich. Die aktive Bewirtschaftung des Bestands und die Entwicklung der bestehenden Projektpipeline sorgen für robuste Erträge, nachhaltiges Wachstum und attraktive sowie stetige Dividenden.

Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "plant", "wird", "würden" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Warteck Invest AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen derselben dar.

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Ende der Medienmitteilungen Originalinhalt anzeigen: EQS News

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2361184 2026-07-08 CET/CEST

Bildlink: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?application_id=2361184&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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