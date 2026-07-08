The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.07.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.07.2026
ISIN Name
ES0667050XXX ACS,ACT.CO.SER.INH.-ANR-
US06675GBXXX BFCM 23/26 REGS
FR001400JXXX CR.AGR.P.SEC 23/26 MTN
US892331AXXX TOYOTA MOTOR 23/26
US25160PAXXX DT.BANK NY.NTS DL 23/27
CH1108681XXX REDHAT MTN 25/26 MTN
USN30706VXXX ENEL F. INTL 21/26 REGS
XS2362559XXX HYUNDAI M.T. 21/26 REGS
DE000NLB3XXX NORDLB 21/26
XS2363719XXX BPER BANCA 21/27 FLR MTN
CH1125186XXX BNP PARIBAS 21/27 MTN
DE000HLB2XXX LB.HESS.THR.CARRARA01K/22
DE000SLB8XXX LDSBK.SAAR IHS S.874
XS2027400XXX ROTHESAY LIFE 19/26
DE000HV2AXXX UC-HVB PF 2136
XS2363916XXX ROYAL BK CDA 21/26FLR MTN
US63254AAXXX N.AUS.BK(NY) 16/26 MTN
FR0013433XXX BQUE POSTALE 19/26 MTN
XS2277590XXX CAS CAP.NO.1 21/UND. FLR
XS2363914XXX NESTLE HLDGS 21/26 MTN
XS2281373XXX STATE BK IND. 21/26
XS2010447XXX BMW FIN. 19/26 MTN
DE000LB13XXX LBBW VODI BONS 19/26
CH0425766XXX TOTALEN.CAP.INT.18/26 MTN
BE0002601XXX BPOST 18-26
XS0195751XXX AFFINITY WA.F.(2004)04/26
DE000HLB3XXX LB.HESS.THR.CARRARA07Q/16
DE000HLB3XXX LB.HESS.-THR.ZI.DI.07C/19
DE000HLB3XXX LB.HESS.THR.CARRARA07K/18
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.07.2026
ISIN Name
ES0667050XXX ACS,ACT.CO.SER.INH.-ANR-
US06675GBXXX BFCM 23/26 REGS
FR001400JXXX CR.AGR.P.SEC 23/26 MTN
US892331AXXX TOYOTA MOTOR 23/26
US25160PAXXX DT.BANK NY.NTS DL 23/27
CH1108681XXX REDHAT MTN 25/26 MTN
USN30706VXXX ENEL F. INTL 21/26 REGS
XS2362559XXX HYUNDAI M.T. 21/26 REGS
DE000NLB3XXX NORDLB 21/26
XS2363719XXX BPER BANCA 21/27 FLR MTN
CH1125186XXX BNP PARIBAS 21/27 MTN
DE000HLB2XXX LB.HESS.THR.CARRARA01K/22
DE000SLB8XXX LDSBK.SAAR IHS S.874
XS2027400XXX ROTHESAY LIFE 19/26
DE000HV2AXXX UC-HVB PF 2136
XS2363916XXX ROYAL BK CDA 21/26FLR MTN
US63254AAXXX N.AUS.BK(NY) 16/26 MTN
FR0013433XXX BQUE POSTALE 19/26 MTN
XS2277590XXX CAS CAP.NO.1 21/UND. FLR
XS2363914XXX NESTLE HLDGS 21/26 MTN
XS2281373XXX STATE BK IND. 21/26
XS2010447XXX BMW FIN. 19/26 MTN
DE000LB13XXX LBBW VODI BONS 19/26
CH0425766XXX TOTALEN.CAP.INT.18/26 MTN
BE0002601XXX BPOST 18-26
XS0195751XXX AFFINITY WA.F.(2004)04/26
DE000HLB3XXX LB.HESS.THR.CARRARA07Q/16
DE000HLB3XXX LB.HESS.-THR.ZI.DI.07C/19
DE000HLB3XXX LB.HESS.THR.CARRARA07K/18
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