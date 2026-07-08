FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Nach dem Rückschlag auf Rekordniveau des Dax dürfte sich zur Wochenmitte zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 5 Punkte tiefer auf 25.460 Punkte. Am Montag hatte der Dax mit 25.900 Punkten einen weiteren Rekord erreicht, dann aber seinem guten Lauf etwas Tribut gezollt - auch wegen der Gewinnmitnahmen im KI-Bereich. Diese sind noch nicht abgehakt: Der südkoreanische Kospi, zuletzt zum Sinnbild der KI-Rally, liegt am Morgen wieder deutlich im Minus auf dem tiefsten Niveau seit Mitte Mai. Der US-Halbleiterindex SOX hatte am Vorabend nach deutlichen Verlusten nur mit Mühe seine 50-Tage-Linie verteidigt. Wieder mehr Thema ist auch der Iran-Krieg - mit gestiegenen Ölpreisen. Nach den jüngsten Attacken auf mehrere Tanker in der Straße von Hormus hat das US-Militär Ziele im Iran angegriffen. Zudem wurden die Sanktionen gegen iranisches Öl wieder in Kraft gesetzt. Der Iran kritisierte dies als "schwerwiegenden Verstoß" gegen das Rahmenabkommen.

USA: - VERLUSTE - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat sich am Dienstag den vierten Börsentag in Folge zu einem Rekordhoch aufgeschwungen. Wie am Vortag gab das Börsenbarometer jedoch die ohnehin moderaten Gewinne rasch wieder ab und schloss am Ende mit 0,25 Prozent im Minus mit 52.925,15 Zählern. Damit kam die jüngste Kurs-Rally zum Halt. Weitaus höhere Verluste als der Dow mussten die Technologie-Aktien hinnehmen. Allen voran die der Halbleiterbranche, nachdem der südkoreanische Elektronik- und Chip-Gigant Samsung den Markt trotz eines Rekordergebnisses nicht hatte überzeugen können. Der am Vortag noch starke Nasdaq 100 büßte 1,77 Prozent auf 29.173,02 Punkte ein. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,45 Prozent auf 7.503,85 Zähler nach unten.

ASIEN: - VERLUSTE IN JAPAN UND SÜDKOREA, GEWINNE IN CHINA - Der südkoreanische Kospi, zuletzt Sinnbild der KI-Rally, hat am Mittwoch abermals unter Gewinnmitnahmen durch Investoren bei zuvor stark gelaufenen KI-Werten gelitten. Er lag am Morgen deutlich im Minus auf dem tiefsten Niveau seit Mitte Mai, zuletzt betrug das Minus 4,7 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank im späten Handel um knapp ein Prozent. Der chinesische CSI-300 legte indes um 0,2 Prozent zu und der Hongkonger Hang Seng stieg sogar um 2,3 Prozent. Gefragt waren hier - anders als anderswo in Asien - Techwerte wie Alibaba und Tencent. Investoren scheinen aktuell eher auf chinesische Aktien mit KI-Bezug zu setzen, die der allgemeinen Rally der vergangenen Monate eher hinterhergehinkt waren. Berichte über die Entwicklung eigener KI-Chips durch chinesischer Unternehmen lieferten erneut Rückenwind.



DAX 25.465,25 -1,37%

XDAX 25.471,97 -1,29%

EuroSTOXX 50 6.319,86 -1,22%

Stoxx50 5.421,43 -0,66%



DJIA 52.925,15 -0,25%

S&P 500 7.503,85 -0,45%

NASDAQ 100 29.173,02 -1,77%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 125,70 -0,02% °



DEVISEN:





Euro/USD 1,1418 0,05%

USD/Yen 162,36 0,16%

Euro/Yen 185,38 0,21%

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BITCOIN:





Bitcoin 62.782 -0,84%

(USD, Bitstamp)

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ROHÖL:





Brent 76,18 +2,02 USD WTI 72,39 +1,95 USD °



/mis

