Als Reaktion auf den Beschuss von Handelsschiffen in der Straße von Hormus meldet das US-Militär schwere Angriffe auf Ziele im Iran. Die Angst vor einer Eskalation des Iran-Konflikts geht um. Der Ölpreis legt kräftig zu.Der Ölmarkt hat seinen nächsten Schockmoment. Nach neuen schweren US-Angriffen auf den Iran sind die Preise für Rohöl am Mittwoch deutlich gestiegen. Der Grund ist die Angst vor einer neuen Eskalation im Nahen Osten. Die US-Sorte WTI zur Lieferung im August verteuerte sich laut CNBC um 2,87 Prozent auf 72,46 US-Dollar je Barrel. Die Nordseesorte Brent zur Lieferung im September stieg um 2,75 Prozent auf 76,18 US-Dollar. Auslöser der jüngsten US-Angriffe auf den Iran waren …
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