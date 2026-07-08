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Die Lage im Nahen Osten hat sich wieder verschärft. Die USA griffen iranische Militärziele an, nachdem Iran mehrere Handelsschiffe in der Straße von Hormus attackiert haben soll. Zuvor hatte Washington bereits die Ausnahmeregelung aufgehoben, die iranische Ölexporte trotz Sanktionen erlaubte. Das führt den Ölpreis wieder Richtung 76 $ für Brent und kann natürlich ein Faktor für die Märkte werden, sollte eine neue Eskalationsstufe losgetreten werden. Ich rechne aber nicht damit.Daraus resultiert im DAX das Pullback auf die Ausbruchslinie nach neuen Rekorden in den letzten Tagen. Asien reagiert heute Morgen gelassen:Japan (Nikkei 225): etwa -0,3 %. Belastet wird der Markt vor allem weiterhin von Halbleiterwerten, während klassische Defensivwerte den Rückgang begrenzen.Südkorea (Kospi): rund -2,9 %. Hier setzt sich die Korrektur im KI- und Speichersektor fort. Samsung und andere Chipwerte stehen weiter unter Druck.Hongkong (Hang Seng): +2,4 %. Chinesische Internet- und Technologiewerte sorgen überraschend für eine Gegenbewegung. Alibaba, Tencent und Baidu gehören zu den Gewinnern.Australien (ASX 200): etwa -0,7 %, was vor allem auf steigende Anleiherenditen und die allgemeine Risikoaversion zurückzuführen ist.Von den Unternehmen: Amazon plant eine Anleiheemission über mindestens 25 Mrd. Dollar zur Finanzierung seiner KI-Infrastruktur. DeepSeek arbeitet laut Reuters an einem eigenen KI-Chip. Rivian fällt nach einer angekündigten Kapitalerhöhung deutlich, während Fiserv von Übernahmespekulationen profitiert.Der Beginn der US-Berichtssaison in der kommenden Woche rückt näher mit der spannenden Frage, ob die Hyperscaler und KI-Gewinner die hohen Gewinnerwartungen erfüllen können oder sogar übertreffen werden. Darin liegt die Chance einer kräftigen Gegenbewegung auf die jüngsten Einbrüche.Volker SchulzRedaktionsleiter Hans. A. Bernecker Börsenbriefe