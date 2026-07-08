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Voiskey wird offiziell eingeführt: Die erste KI-basierte Sprach-Eingabe-App mit Schwerpunkt auf "Expression Intelligence"



08.07.2026 / 08:05 CET/CEST

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Auf Basis seines firmeneigenen "Expression Intelligence"-Modells wandelt Voiskey spontane gesprochene Sprache in kontextbezogenen, qualitativ hochwertigen Text um. SINGAPUR, 8. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Voiskey, eine innovative KI-Anwendung zur Spracheingabe, wurde heute offiziell weltweit eingeführt. Voiskey wurde von einem in Singapur ansässigen Forschungsteam für KI-Sprachtechnologie entwickelt, das sich auf Affective Computing und Mensch-Computer-Interaktion (HCI) spezialisiert hat. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, die wahren Absichten des Menschen zu verstehen und die "Ausdruckslücke" zwischen Denken und Sprechen zu überbrücken. Obwohl technische Hürden bei der Spracherkennung rasch überwunden werden, sind Fachleute, die in den heutigen digitalen Umgebungen arbeiten, nach wie vor stark auf Tastaturen angewiesen. Voiskey basiert auf einer zentralen Erkenntnis seines Entwicklerteams: Die Erkennungsgenauigkeit ist nicht mehr das größte Hindernis für die Sprachinteraktion. Stattdessen wird die Einführung von Sprachsteuerung durch praktische Hindernisse erschwert. Das psychologische Zögern, in der Öffentlichkeit oder in bestimmten Umgebungen laut zu sprechen, die kognitive Hemmschwelle, Gedanken vor dem Sprechen gedanklich zu ordnen, sowie tief verwurzelte umgangssprachliche Sprechgewohnheiten bilden zusammen eine vierfache Barriere zwischen den Gedanken einer Person und dem endgültigen Text. Als interaktive Anwendung auf Systemebene, die darauf ausgelegt ist, diese Ausdruckslücke zu schließen, verfolgt Voiskey die Produktphilosophie: "Sagen Sie es ungezwungen. Senden Sie es korrekt." Die Nutzer bringen ihre Gedanken einfach auf natürliche Weise zum Ausdruck, während Voiskey automatisch einen ausgefeilten, auf den aktuellen Kontext zugeschnittenen Text generiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Sprachdiktat-Tools konzentriert sich Voiskey darauf, zu verstehen, was die Nutzer tatsächlich mitteilen möchten. Mithilfe seiner proprietären "Expression Intelligence"-Technologie entschlüsselt Voiskey die tatsächliche Absicht des Nutzers und generiert automatisch hochwertigen, kontextbezogenen Text auf der Grundlage des aktiven Anwendungsfensters. Dieser Durchbruch reduziert den Informationsverlust während des Prozesses von der kognitiven Verarbeitung bis zur Ausgabe drastisch und befreit die Nutzer von der Notwendigkeit, ihre Worte vor dem Sprechen akribisch zu strukturieren. Kernkompetenzen auf Basis des "Expression Intelligence"-Modells Flüstermodus: Entwickelt für Großraumbüros, den täglichen Weg zur Arbeit und ruhige öffentliche Räume. Indem Voiskey es den Nutzern ermöglicht, im Flüsterton zu sprechen, sorgt die App für eine hochpräzise Signalerfassung und Absichtsverarbeitung und mindert so wirksam die soziale Hemmschwelle, in der Öffentlichkeit laut zu sprechen.

Entwickelt für Großraumbüros, den täglichen Weg zur Arbeit und ruhige öffentliche Räume. Indem Voiskey es den Nutzern ermöglicht, im Flüsterton zu sprechen, sorgt die App für eine hochpräzise Signalerfassung und Absichtsverarbeitung und mindert so wirksam die soziale Hemmschwelle, in der Öffentlichkeit laut zu sprechen. Kontextbewusstsein: Voiskey erkennt dynamisch die aktive Anwendung auf dem Bildschirm und passt den Tonfall sowie die Formatierung des Ausgabetextes automatisch an. So wird beispielsweise dieselbe gesprochene Eingabe in Entwicklungsumgebungen wie Cursor und Windsurf automatisch in saubere Code-Kommentare und Fachterminologie umgewandelt, in Slack in prägnante, umgangssprachliche Teamkommunikation und in Gmail an den Stil formeller Geschäftskorrespondenz angepasst.

Voiskey erkennt dynamisch die aktive Anwendung auf dem Bildschirm und passt den Tonfall sowie die Formatierung des Ausgabetextes automatisch an. So wird beispielsweise dieselbe gesprochene Eingabe in Entwicklungsumgebungen wie Cursor und Windsurf automatisch in saubere Code-Kommentare und Fachterminologie umgewandelt, in Slack in prägnante, umgangssprachliche Teamkommunikation und in Gmail an den Stil formeller Geschäftskorrespondenz angepasst. Sprachgesteuerte Programmierung: Maßgeschneidert für die Entwicklung von KI-nativer Software. Ingenieure und Entwickler können natürliche sprachliche Beschreibungen verwenden, um sofort auf multimodale Ressourcen zu verweisen und diese aufzurufen - darunter bestimmte Codefunktionen, verzeichnisübergreifende Dateien und lokale Bilder. Voiskey wandelt diese in hochstrukturierte Prompt-Kontexte um und leitet sie an Programmierwerkzeuge weiter, wodurch die Erstellung, Änderung und Fehlerbehebung komplexer Codes völlig nahtlos erfolgt.

Maßgeschneidert für die Entwicklung von KI-nativer Software. Ingenieure und Entwickler können natürliche sprachliche Beschreibungen verwenden, um sofort auf multimodale Ressourcen zu verweisen und diese aufzurufen - darunter bestimmte Codefunktionen, verzeichnisübergreifende Dateien und lokale Bilder. Voiskey wandelt diese in hochstrukturierte Prompt-Kontexte um und leitet sie an Programmierwerkzeuge weiter, wodurch die Erstellung, Änderung und Fehlerbehebung komplexer Codes völlig nahtlos erfolgt. Mehrsprachiger Support: Voiskey bietet umfassende Optimierungen für Englisch und Japanisch sowie Echtzeit-Übersetzungsfunktionen für mehr als 100 Sprachen. Dies ermöglicht es globalen Teams, in ihrer Muttersprache zu denken und sich auf natürliche Weise auszudrücken, während sie gleichzeitig hochwertige, lokalisierte Ergebnisse erhalten, die den Anforderungen einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gerecht werden. Während der privaten Beta-Phase trugen diese Funktionen dazu bei, dass die Nutzer im Vergleich zur herkömmlichen Tastatureingabe eine durchschnittliche Effizienzsteigerung um das Fünffache erzielten (bestätigt durch empirische Daten von 1.000 Beta-Teilnehmern). "Während der Produktentwicklung und der frühen Beta-Testphase haben wir festgestellt, dass sich die Erwartungen der Nutzer an die Sprachinteraktion weit über die reine Transkriptionsgenauigkeit hinaus verschoben haben. Heutzutage erwarten Fachleute, dass Tools ihre zugrunde liegende Absicht verstehen und sich nahtlos an reale Arbeitsabläufe anpassen", erklärte Frank Jiang, Gründer und CEO von Voiskey. "In der Vergangenheit konzentrierte sich die rasante Entwicklung der generativen KI darauf, die Präzision zu verbessern, mit der Maschinen die menschliche Sprache verstehen. In der nächsten Phase ist es von entscheidender Bedeutung, dass sich die Technologie aktiv an die Ausdrucksgewohnheiten des Menschen anpasst. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Stimme der Schlüssel ist - Sprache ist die informationsreichste Ausdrucksform und die natürlichste Schnittstelle zwischen Menschen und intelligenten Systemen im Zeitalter der KI. Voiskey hat sich zum Ziel gesetzt, die Reibungsverluste zwischen Gedanken und Artikulation zu beseitigen und die natürliche menschliche Stimme zum leistungsstärksten Produktivitätsinstrument unserer Zeit zu machen." Voiskey ist nun offiziell online. Mac- und Windows-Nutzer können die Desktop-Clients unter voiskey.ai herunterladen, während Nutzer mobiler Geräte die App über den Apple App Store und Google Play herunterladen können. Die aktuelle Version unterstützt über 100 Sprachen. Weitere Informationen finden Sie unter voiskey.ai . Informationen zu Voiskey Voiskey ist ein innovatives Forschungsteam im Bereich der KI-Sprachtechnologie, das sich der "Expression Intelligence"-Technologie verschrieben hat und sich auf die Entwicklung von Sprachschnittstellen der nächsten Generation konzentriert, die die wahre Absicht eines Sprechers erfassen. Durch den Aufbau einer allgegenwärtigen Sprachinteraktionsschicht, die sich durch tiefes Einfühlungsvermögen und Kontextbewusstsein auszeichnet, ermöglicht Voiskey Nutzern weltweit - sei es in den Bereichen Programmierung, Büroverwaltung, kreatives Schreiben oder soziale Netzwerke -, sich von den traditionellen Einschränkungen der Eingabebandbreite zu befreien und sie effizienter und authentischer mit intelligenten Systemen und der Welt zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter voiskey.ai . Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3004631/image1.jpg

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