Die LPKF Laser-Aktie hat zuletzt deutlich an Wert verloren und am gestrigen Handelstag rund -12,5% eingebüßt. Nach der starken Aufwärtsbewegung der vergangenen Monate rückt damit die Gefahr einer größeren Korrektur in den Fokus der Anleger. Entscheidend wird nun sein, ob wichtige Unterstützungszonen verteidigt werden können oder ob sich der Verkaufsdruck weiter verschärft und der Aufwärtstrend ins Wanken gerät. Wie es für den Kurs der Aktie weitergehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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