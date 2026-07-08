Bremerhaven (ots) -Am Montag, den 13. Juli 2026 vom 13:15 Uhr bis 15:00 Uhr, wird der Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius, die Marineoperationsschule (MOS) in Bremerhaven besuchen.Bei den Truppenbesuchen im Rahmen seiner Sommerreise macht er sich ein persönliches Bild vor Ort. Die Marineoperationsschule in der Admiral Brommy Kaserne ist der zweite Standort seiner Reise.Kernauftrag der Marineoperationsschule ist die Aus- und Weiterbildung von Fachpersonal des Operationsdienstes für die Marine. Die Fachausbildung an der MOS umfasst im Wesentlichen die Ausbildung im Überwasser- und Unterwasseroperationsdienst, in der Elektronischen Kampfführung, im Signal- und Fernmeldebetriebsdienst, in der Nautik und Navigation sowie in Taktik.Der Kommandeur der Marineoperationsschule, Kapitän zur See Andreas Seidl, wird den Verteidigungsminister begrüßen. Nach einem kurzen Führungsgespräch beginnt der Rundgang über das Schulgelände. Erste Station ist das Zentrum für Seetaktik der Marine (ZSM). Hier bekommt er Einblicke, wie Offiziere in Taktik und Verfahren ausgebildet werden. In einer weiteren Station besucht Minister Pistorius die Grundausbildung, wo er sich mit Rekrutinnen und Rekruten sowie mit dem Ausbildungspersonal austauschen wird.Zum Abschluss wird es ein Pressestatement mit Q&A des Herrn Bundesministers der Verteidigung geben.HintergrundinformationenAn der Marineoperationsschule in Bremerhaven lernen vor allem diejenigen ihr Handwerk, die ein Marineschiff zu einem Kampfschiff machen.Hier finden diverse Lehrgänge und Ausbildungsabschnitte statt: Navigation, Fernmelde- und Signaldienst, Operationsdienst mit Spezialisierungen auf Unterwasser und Überwasser sowie der Elektronischen Kampfführung. Zusätzlich gibt es Unterricht in Naturwissenschaften und Fremdsprachen.Neben dieser Fachausbildung erhalten die Rekrutinnen und Rekruten ihre militärische Grundausbildung. Pro Jahr durchlaufen rund 4.000 Schülerinnen und Schüler die etwa 200 Lehrgänge.Ebenfalls zur MOS gehört das Zentrum Seetaktik der Marine. Hier trainiert die Flotte. Das Spektrum an Aufgaben in den Simulatoren reicht von einfachen Radarübungen für einzelne Schiffe bis zu komplexen Planungsübungen für Marineverbände. Die Soldatinnen und Soldaten lernen hier taktische Verfahren wie auch die richtige Kommunikation zwischen Schiffen, Flugzeugen und Hubschraubern verschiedener Nationen.Weitere Informationen finden Sie hier:https://www.bundeswehr.de/de/organisation/marine/struktur/marineoperationsschuleHinweise für die PresseMedienvertretende sind zum Pressetermin "Verteidigungsminister Pistorius besucht Marineoperationsschule in Bremerhaven" eingeladen. Für die weitere Planung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Beim Einlass wird eine Personen- und Technikkontrolle durch die Feldjäger durchgeführt. Wir bitten um Verständnis für diese Sicherheitsmaßnahme.Termin: Montag, den 13. Juli 2026. Eintreffen bis spätestens 12:15 Uhr.Ein späterer Einlass ist nicht möglich.Ort:Marineoperationsschule, Elbestraße 101, 27570 Bremerhaven (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)Programm:ca. 13:15 Uhr Eintreffen Ministerca. 13:45 Uhr Besuch Ausbildungseinrichtung ZSMca. 14:15 Uhr Besuch Grundausbildungca. 14:40 Uhr Pressestatement, anschl. Q&Aca. 15:00 Uhr Ende der VeranstaltungAnmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Donnerstag, den 09. Juli, 12 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineTel.: +49 (0) 4741 94 10972E-Mail: markdopizastnordsee@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/6310229