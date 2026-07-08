Nicht nur Haaland trifft: Norwegens Gold-Coup in Arizona

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Gold Road bringt den historischen Oatman-Distrikt in Arizona zurück an die Börse: Produktion, vorhandene Mühle, TRUE Vein und norwegisches Kapital machen den Junior-Goldproduzenten zur Spezialstory.

Was machen die Norweger in den USA? Auf dem Fußballplatz richtet sich bei der WM vieles auf die Mannen um Erling Haaland. Doch es gibt noch eine zweite norwegische Erfolgsgeschichte in Amerika - und auch sie hat eine ungewöhnliche Hauptfigur. Gold Road International (WKN A42ERS) bringt nicht nur einen historischen Goldminenkomplex in Arizona zurück ins Leben, sondern wird von Svein Harald Øygard als Executive Chairman geführt: einem in Norwegen bestens vernetzten Investor, früheren Staatssekretär im norwegischen Finanzministerium und ehemaligen Interims-Gouverneur der isländischen Zentralbank! Während Haaland Tore schießt, versucht Øygard am Kapitalmarkt den nächsten norwegischen Treffer zu landen.

Gold Road ist vergangene Woche an der Osloer Börse gestartet - und kurz darauf auch in Frankfurt handelbar geworden. Die Aktie wird in Oslo unter dem Kürzel GOLDR gehandelt, die ISIN lautet MT0003060101. In Frankfurt ist Gold Road unter dem Kürzel 5UZ und mit der WKN A42ERS handelbar. Zuletzt notierte die Aktie in Frankfurt bei 0,761 Euro. Bei 57.324.584 zugelassenen Aktien entspricht das einem Börsenwert von knapp 44 Mio. Euro beziehungsweise grob rund 50 Mio. US-Dollar. Zum Vergleich: Der Referenzpreis beim Oslo-Listing lag bei 10 NOK je Aktie; die Investorenpräsentation nannte vor der Platzierung eine Pre-Money-Bewertung von rund 47 Mio. US-Dollar.

Damit ist Gold Road genau in jener Größenordnung unterwegs, in der schon kleine operative Fortschritte einen erheblichen Bewertungshebel entfalten können. Das Unternehmen ist kein typischer früher Explorer, sondern ein kleiner Goldproduzent mit vorhandener Infrastruktur, laufendem Neustart und überschaubarem Kapitalbedarf.

Oslo statt Kanada: die Story hinter der Story

Dass Gold Road den Börsengang ausgerechnet in Oslo gewagt hat, ist kein Zufall. Øygard wollte Gold Road nicht als weiteren kleinen Rohstoffwert im kanadischen Junior-Markt positionieren. Dort konkurriert jede neue Goldgeschichte mit Hunderten Explorern um Aufmerksamkeit. In Oslo dagegen ist ein produzierendes Goldunternehmen mit US-Asset, vorhandener Infrastruktur und Cashflow-Perspektive eine echte Besonderheit.

Genau das hat offenbar gezogen. Unter Führung von Pareto Securities als Sole Manager wurde eine Platzierung von bis zu 15,5 Mio. US-Dollar strukturiert. Vier große bestehende Aktionäre verpflichteten sich vorab zu rund 10,5 Mio. US-Dollar, weitere Investoren signalisierten zusätzlich Interesse von mehr als 5 Mio. US-Dollar. Damit war das Angebot zum Platzierungspreis abgedeckt. Bemerkenswert ist nicht nur die Summe, sondern auch die Herkunft des Kapitals: Gold Road hat in Norwegen Anleger angesprochen, die eher aus dem Öl-, Gas- und Infrastrukturdenken kommen als aus dem klassischen Junior-Mining-Milieu. Nach Darstellung im Gespräch stammt ein wesentlicher Teil des frischen Kapitals aus diesem Umfeld. Für solche Investoren zählt nicht allein die Bohrfantasie, sondern vor allem die Frage: Steht die Anlage? Läuft der Betrieb? Gibt es Cashflow? Gibt es einen klaren Pfad zu Wachstum? Genau hier setzt Gold Road an.

Zum ausführlichen Video-Interview über Börsengang, Mine, Finanzierung, Dividendenperspektive und TRUE Vein geht es hier: Der überzeichnete Börsengang von Gold Road: Dividenden und Goldadern von "Elefanten"-Größe.

Keine grüne Wiese, sondern eine Mine mit Mühle

Der entscheidende Unterschied zu vielen Goldaktien: Gold Road beginnt nicht mit einer grünen Wiese und einer geologischen Hoffnung. Das Unternehmen besitzt eine vollständig genehmigte Untertagemine samt Aufbereitungsanlage im historischen Oatman-Distrikt in Arizona. Die Produktion wurde im September 2025 wieder aufgenommen, der erste Goldbarrenguss folgte im Oktober 2025. Heute beschäftigt Gold Road rund 75 Mitarbeiter und kontrolliert 100 Prozent der Gold Road Mine, der Tom Reed Tailings, der Verarbeitungsanlage und des TRUE-Vein-Systems.

Die vorhandene Infrastruktur ist der stille Star der Geschichte. Die Mühle ist für 900 Tonnen pro Tag genehmigt. Die Präsentation beziffert den Wiederbeschaffungswert der Aufbereitungsanlage mit rund 80 Mio. US-Dollar. Für ein Unternehmen mit einem Börsenwert von rund 50 Mio. US-Dollar ist das ein wichtiger Punkt: Gold Road muss nicht erst für Hunderte Millionen Dollar bauen. Vieles steht bereits. Jetzt geht es darum, die Anlage besser auszulasten, die Mine hochzufahren und neue Erzquellen an die Mühle zu bringen.

Bis Ende 2026 peilt Gold Road eine annualisierte Produktion von 8.000 bis 10.000 Unzen Gold an. Die erwarteten All-in Sustaining Costs werden für die zweite Jahreshälfte 2026 mit 2.400 bis 3.000 US-Dollar je Unze angegeben. Das ist kein Großproduzentenprofil. Aber bei heutigen Goldpreisen kann gerade ein kleiner Produzent mit vorhandener Anlage einen scharfen Hebel entwickeln, wenn Durchsatz, Gehalte und Kosten Schritt für Schritt besser werden.

TRUE Vein: der Joker neben der Mine

Die laufende Produktion ist der Anfang. Der eigentliche Fantasiebaustein heißt TRUE Vein. Dieses rund drei Meilen lange epithermale Goldsystem gehört zu den dominierenden historischen Strukturen im Oatman-Distrikt. Entlang dieses Systems lagen mehrere frühere Minen, darunter United Western, United Eastern, Tom Reed/Tip Top, Ben Harrison, Big Jim/Aztec und Black Eagle. Historisch wurden auf TRUE Vein rund 1,3 Mio. Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 23,7 g/t Gold produziert. Einige Betriebe wurden nicht wegen geologischer Erschöpfung beendet, sondern unter Bedingungen, die mit dem heutigen Goldmarkt kaum vergleichbar sind: niedrige Goldpreise, andere Technik, teils kriegsbedingte Einschränkungen.

Das macht die Sache spannend. Gold Road muss nicht behaupten, dass irgendwo Gold vorhanden sein könnte. Die alte Produktion beweist, dass dieses System Gold geführt hat - und zwar hochgradig. Die Frage lautet nun, wie viel von diesem historischen Goldsystem mit moderner Geologie, heutiger Technik und einem ganz anderen Goldpreis neu erschlossen werden kann. TRUE Vein liegt nahe an vorhandenen Untertagearbeiten und nahe an der genehmigten Anlage. Genau das eröffnet die Möglichkeit eines stufenweisen, kapitalarmen Wachstums.

Das frische Kapital arbeitet sofort

Auch die Mittelverwendung passt zu dieser Logik. Das frische Kapital fließt nicht in eine ferne Vision, sondern in konkrete Hebel: rund 2 Mio. US-Dollar für Minenequipment, 4 Mio. US-Dollar Wachstumskapital für Gold Road-Mine und TRUE Vein, 1,25 Mio. US-Dollar für den Rückkauf einer 1,5-prozentigen NSR-Royalty, die Rückzahlung verzinslicher Aktionärsdarlehen sowie Betriebskapital. Nach der Transaktion ist Gold Road schuldenfrei und verfügt über eine Pro-forma-Cashposition von rund 10,9 bis 12,4 Mio. US-Dollar.

Damit steht der nächste Abschnitt nicht unter dem Motto "Vision finanzieren", sondern unter dem Motto "vorhandene Substanz produktiver machen". Gold Road kann die Mittel direkt in Ausrüstung, Minenentwicklung, TRUE Vein und Bilanzstärkung lenken. Das ist eine andere Ausgangslage als bei einem Explorer, der erst bohren, dann finanzieren, dann genehmigen und irgendwann bauen muss.

Dividende? Für Goldanleger ein seltenes Wort

Besonders ungewöhnlich ist ein weiterer Punkt: Øygard spricht bereits über die Perspektive einer Dividende. Im Goldsektor ist das keineswegs selbstverständlich. Viele Junior-Goldunternehmen verbrauchen über Jahre Kapital, ohne jemals Ausschüttungen in Aussicht zu stellen. Gold Road will dagegen zeigen, dass auch ein kleiner Produzent - sofern Ramp-up, Kosten und Goldpreis zusammenspielen - nicht nur wachsen, sondern eines Tages Kapital an Aktionäre zurückgeben könnte. Gerade für deutsche Anleger, die bei Rohstoffaktien oft zwischen hoher Volatilität und fehlendem laufendem Ertrag abwägen, ist das ein bemerkenswerter Akzent.

Wichtig ist allerdings: Gold Road bleibt eine junge Produzentenstory. Die Präsentation nennt als Risikofaktoren unter anderem den Produktionshochlauf, die Abhängigkeit vom Gold Road Project, historische Datenlücken, mögliche Abweichungen im Untertagebau, Tailings-Feed, Kostenstruktur und Genehmigungen. Genau darin liegt die unternehmerische Wette: Gold Road muss den Übergang vom Neustart zum verlässlichen kleinen Produzenten schaffen.

Fazit: Der zweite norwegische Treffer in Amerika?

Gold Road ist keine Aktie für Anleger, die fertige Sicherheit suchen. Die Risiken eines kleinen Produzenten bleiben real: Ramp-up, Untertagebau, Tailings-Feed, Kostenkontrolle, historische Daten und fehlende unabhängig verifizierte Reserven. Genau deshalb ist Gold Road kein defensiver Goldwert, sondern eine unternehmerische Spezialstory.

Aber gerade diese Mischung macht die Opportunity interessant. Gold Road kombiniert eine kleine Börsenbewertung mit vorhandener Infrastruktur, laufender Produktion, frischem norwegischem Kapital, einem ungewöhnlich profilierten Chairman, möglicher Dividendenperspektive und einem historischen Hochgrad-System, das im heutigen Goldpreisumfeld neu gelesen werden kann. Während Haaland in den USA auf Torejagd geht, versucht Gold Road in Arizona den nächsten norwegischen Treffer zu landen - nicht im Strafraum, sondern am Goldmarkt.

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