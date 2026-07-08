Claude Cowork bekommt ein Update von Anthropic spendiert. Was auf den ersten Blick nur nach neuen Apps für den KI-Agenten aussieht, hat größere Auswirkungen auf das Arbeiten mit Cowork. Denn jetzt musst du nicht mehr deinen Laptop laufen lassen, um die KI zu nutzen. So nützlich viele KI-Agenten sind: Fast alle bringen ein besonderes Problem mit sich. Denn die Tools laufen meist auf Laptops. Sobald die Geräte geschlossen werden und damit in den Standby ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n