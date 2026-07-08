DJ Daimler Truck steigert Quartalsabsatz um 8 Prozent

DOW JONES--Daimler Truck hat seinen Absatz im zweiten Quartal deutlich gesteigert. Im Dreimonatszeitraum April bis Juni legten die Verkäufe um 8 Prozent auf 86.707 Fahrzeuge zu.

Dabei verzeichnete das Segment Mercedes-Benz Trucks ein Absatzplus von 10 Prozent auf 38.970 Einheiten, während die Verkäufe von Trucks North America mit 41.687 Fahrzeugen um 8 Prozent höher ausfielen. Einzig bei Daimler Buses sank der Absatz um 13 Prozent auf 6.132 Fahrzeuge.

Starkes Wachstum verzeichnete das Unternehmen bei batterieelektrischen Lkw und Bussen, wenngleich die absoluten Zahlen noch klein sind. Der Absatz hier kletterte im zweiten Quartal um 21 Prozent auf 1.405 Einheiten.

Die Absatzzahlen bezögen sich nach der Integration der Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation in Archion am 1. April nur noch auf die fortgeführten Aktivitäten, erklärte Daimler Truck.

Die Ergebniskennziffern zum zweiten Quartal wird der Nutzfahrzeughersteller am 7. August vorlegen.

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July 08, 2026 04:24 ET (08:24 GMT)

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